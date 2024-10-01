https://ria.ru/20241001/kuzbass-1975644816.html

В Кузбассе родители четвертого подростка компенсируют моральный вред

В Кузбассе родители четвертого подростка компенсируют моральный вред - РИА Новости, 01.10.2024

В Кузбассе родители четвертого подростка компенсируют моральный вред

Родители четвертого подростка, снявшего на видео, как три человека надругались над десятилетним мальчиком в Кузбассе, компенсируют ему моральный вред, все... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:17

2024-10-01T07:17

2024-10-01T19:03

происшествия

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Родители четвертого подростка, снявшего на видео, как три человека надругались над десятилетним мальчиком в Кузбассе, компенсируют ему моральный вред, все решения судов вступили в законную силу, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В октябре 2023 года 13-летний подросток надругался над ребенком и заснял это на телефон. Запись попала к матери пострадавшего, которая отправила это видео своей подруге. После этого в СУ СК России по Кемеровской области провели доследственную проверку и отказали в возбуждении уголовного из-за недостижения фигурантом возраста привлечения к уголовной ответственности. В то же время на мать пострадавшего мальчика завели уголовное дело за оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Данным обстоятельством заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин. Позже уголовное дело в отношении матери пострадавшего ребенка прекратили из-за отсутствия в ее действиях состава преступления. Прокурор требовал взыскать с законных представителей подростков, совершивших противоправные действия, в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в общей сумме 900 тысяч рублей. Судом требования прокурора были удовлетворены частично. С 14-летнего подростка суд решил взыскать 300 тысяч рублей. С родителей 12-летнего взыскано также 300 тысяч рублей. А с законных представителей еще одного 12-летнего подростка, который вместе с родственниками принес пострадавшему свои извинения, суд постановил взыскать 250 тысяч рублей. Отмечается, что некоторые ответчики обжаловали данное решение. Но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменений, что ответчики вновь посчитали незаконным. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решения неизменными. Также было рассмотрено еще одно исковое заявление прокурора Мариинска — о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда с 15-летнего очевидца тех событий, который снял издевательства на видео и распространил его. "С этого 15-летнего подростка (а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, — с его законных представителей) суд решил взыскать в качестве компенсации морального вреда 250 тысяч рублей", — говорится в релизе. Также суд рассмотрел исковое заявление мамы пострадавшего о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование, требовавшей за незаконное уголовное преследование один миллион рублей. "Рассмотрев заявленные исковые требования, суд решил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей", — сообщили в пресс-центре.

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https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, россия