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Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 01.10.2024
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Шоубиз
 
19:23 01.10.2024 (обновлено: 19:25 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kushanashvili-1975807709.html
Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли
Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 01.10.2024
Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли
Операция у телеведущего Отара Кушанашвили по удалению опухоли прошла в плановом режиме, сообщил РИА Новости его продюсер Виктор Ладненко. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:23
2024-10-01T19:25
шоубиз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Операция у телеведущего Отара Кушанашвили по удалению опухоли прошла в плановом режиме, сообщил РИА Новости его продюсер Виктор Ладненко. Ранее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте", что во вторник у Кушанашвили должна пройти операция по удалению опухоли. "Всё прошло в плановом режиме. Это все, что мы знаем от врачей", - сообщил Ладненко. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщал РИА Новости, что его госпитализировали, он в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. Позднее, 13 июля, врачи из медцентра имени Блохина отпустили телеведущего домой.
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отар кушанашвили, россия, общество, здоровье - общество
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли

Продюсер Ладненко: операция по удалению опухоли у Кушанашвили прошла планово

© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/TelegramОтар Кушанашвили в больнице
Отар Кушанашвили в больнице - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/Telegram
Отар Кушанашвили в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Операция у телеведущего Отара Кушанашвили по удалению опухоли прошла в плановом режиме, сообщил РИА Новости его продюсер Виктор Ладненко.
Ранее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте", что во вторник у Кушанашвили должна пройти операция по удалению опухоли.
"Всё прошло в плановом режиме. Это все, что мы знаем от врачей", - сообщил Ладненко.
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщал РИА Новости, что его госпитализировали, он в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. Позднее, 13 июля, врачи из медцентра имени Блохина отпустили телеведущего домой.
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций
2 июля, 16:47
 
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