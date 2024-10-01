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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово - РИА Новости, 01.10.2024
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14:09 01.10.2024 (обновлено: 14:13 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975724268.html
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово - РИА Новости, 01.10.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово
Подразделения российской группировки "Север" отразили две контратаки у Плехово в Курской области, ВСУ потеряли до 20 человек, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:09
2024-10-01T14:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили две контратаки у Плехово в Курской области, ВСУ потеряли до 20 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово

Бойцы "Севера" отразили две контратаки у Плехово, ВСУ потеряли до 20 боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили две контратаки у Плехово в Курской области, ВСУ потеряли до 20 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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