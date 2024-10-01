https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975724268.html

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово - РИА Новости, 01.10.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехово

Подразделения российской группировки "Север" отразили две контратаки у Плехово в Курской области, ВСУ потеряли до 20 человек, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:09

2024-10-01T14:09

2024-10-01T14:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили две контратаки у Плехово в Курской области, ВСУ потеряли до 20 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность