https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975723568.html

В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 01.10.2024

В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:06

2024-10-01T14:06

2024-10-01T14:16

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял около 25 человек, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф