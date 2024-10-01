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В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 01.10.2024
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14:06 01.10.2024 (обновлено: 14:16 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975723568.html
В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 01.10.2024
В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:06
2024-10-01T14:16
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял около 25 человек, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Курской области отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

МО: ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

© Минобороны РоссииТанк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Минобороны России
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял около 25 человек, сообщило Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.
Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов восьми украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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