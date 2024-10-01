В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей
Разыскиваемых родственниками 130 курских жителей нашли среди эвакуированных
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Сто тридцать человек, которые находились в розыске по заявлениям родственников, отыскались после того, как Минобороны стало сообщать об освобождении населённых пунктов Курской области, рассказали в правительстве региона.
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"С середины сентября, когда министерство обороны РФ сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека. Из них 130 находились в розыске по заявлениям родственников. Всем эвакуированным жителям оказывается всесторонняя помощь", — говорится в сообщении правительства Курской области.
Губернатор Алексей Смирнов 23 сентября сообщал, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 тысяч военных, 135 танков.
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