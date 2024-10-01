https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975709064.html

В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей

В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей - РИА Новости, 01.10.2024

В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей

Сто тридцать человек, которые находились в розыске по заявлениям родственников, отыскались после того, как Минобороны стало сообщать об освобождении населённых... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:10

2024-10-01T13:10

2024-10-01T15:04

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

россия

суджанский район

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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Сто тридцать человек, которые находились в розыске по заявлениям родственников, отыскались после того, как Минобороны стало сообщать об освобождении населённых пунктов Курской области, рассказали в правительстве региона."С середины сентября, когда министерство обороны РФ сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека. Из них 130 находились в розыске по заявлениям родственников. Всем эвакуированным жителям оказывается всесторонняя помощь", — говорится в сообщении правительства Курской области.Губернатор Алексей Смирнов 23 сентября сообщал, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 тысяч военных, 135 танков.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, россия, суджанский район