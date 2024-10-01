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В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 01.10.2024 (обновлено: 15:04 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975709064.html
В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей
В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей - РИА Новости, 01.10.2024
В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей
Сто тридцать человек, которые находились в розыске по заявлениям родственников, отыскались после того, как Минобороны стало сообщать об освобождении населённых... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:10
2024-10-01T15:04
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
россия
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Сто тридцать человек, которые находились в розыске по заявлениям родственников, отыскались после того, как Минобороны стало сообщать об освобождении населённых пунктов Курской области, рассказали в правительстве региона."С середины сентября, когда министерство обороны РФ сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека. Из них 130 находились в розыске по заявлениям родственников. Всем эвакуированным жителям оказывается всесторонняя помощь", — говорится в сообщении правительства Курской области.Губернатор Алексей Смирнов 23 сентября сообщал, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 тысяч военных, 135 танков.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
курская область
россия
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, россия, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Россия, Суджанский район
В Курской области нашли 130 разыскиваемых родственниками местных жителей

Разыскиваемых родственниками 130 курских жителей нашли среди эвакуированных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Сто тридцать человек, которые находились в розыске по заявлениям родственников, отыскались после того, как Минобороны стало сообщать об освобождении населённых пунктов Курской области, рассказали в правительстве региона.
«
"С середины сентября, когда министерство обороны РФ сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека. Из них 130 находились в розыске по заявлениям родственников. Всем эвакуированным жителям оказывается всесторонняя помощь", — говорится в сообщении правительства Курской области.
Губернатор Алексей Смирнов 23 сентября сообщал, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 тысяч военных, 135 танков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныРоссияСуджанский район
 
 
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