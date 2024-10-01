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Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения - РИА Новости, 01.10.2024
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20:29 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kulaga-1975817061.html
Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения
Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения - РИА Новости, 01.10.2024
Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения
Корреспондента Известий Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику, сообщили в Telegram-канале издания. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:29
2024-10-01T20:29
донецкая народная республика
здоровье - общество
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Корреспондента Известий Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику, сообщили в Telegram-канале издания. "Спасибо всем за поддержку и помощь": корреспондента "Известий" Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику для операции и дальнейшего восстановления", - следует из сообщения. Кулага поблагодарил всех, кто ему помогал, и добавил, что ему предстоит "операция и восстановление". "Все превосходно. Все хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто оказал поддержку. Спасибо тем, кто помогал. Спасибо всем ребятам. Сейчас осталась операция, восстановление и дальше уже работаем", - сказал Кулага в эфире "Известий". Ранее "Известия" сообщили о том, что военный корреспондент Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на это, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.
https://ria.ru/20240930/peskov-1975576040.html
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донецкая народная республика, здоровье - общество, происшествия
Донецкая Народная Республика, Здоровье - Общество, Происшествия
Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения

Корреспондента "Известий" Кулагу отправили в московскую клинику после ранения

© IZ.RUРанение военкора Дениса Кулаги под Часовым Яром в ДНР
Ранение военкора Дениса Кулаги под Часовым Яром в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© IZ.RU
Ранение военкора Дениса Кулаги под Часовым Яром в ДНР
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Корреспондента Известий Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику, сообщили в Telegram-канале издания.
"Спасибо всем за поддержку и помощь": корреспондента "Известий" Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику для операции и дальнейшего восстановления", - следует из сообщения.
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Кулага поблагодарил всех, кто ему помогал, и добавил, что ему предстоит "операция и восстановление".
"Все превосходно. Все хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто оказал поддержку. Спасибо тем, кто помогал. Спасибо всем ребятам. Сейчас осталась операция, восстановление и дальше уже работаем", - сказал Кулага в эфире "Известий".
Ранее "Известия" сообщили о том, что военный корреспондент Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР.
Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на это, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.
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