https://ria.ru/20241001/kulaga-1975817061.html

Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения

Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения - РИА Новости, 01.10.2024

Корреспондента "Известий" отправили в московскую клинику после ранения

Корреспондента Известий Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику, сообщили в Telegram-канале издания. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:29

2024-10-01T20:29

2024-10-01T20:29

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Корреспондента Известий Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику, сообщили в Telegram-канале издания. "Спасибо всем за поддержку и помощь": корреспондента "Известий" Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику для операции и дальнейшего восстановления", - следует из сообщения. Кулага поблагодарил всех, кто ему помогал, и добавил, что ему предстоит "операция и восстановление". "Все превосходно. Все хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто оказал поддержку. Спасибо тем, кто помогал. Спасибо всем ребятам. Сейчас осталась операция, восстановление и дальше уже работаем", - сказал Кулага в эфире "Известий". Ранее "Известия" сообщили о том, что военный корреспондент Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на это, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.

https://ria.ru/20240930/peskov-1975576040.html

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