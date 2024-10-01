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В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб - РИА Новости, 01.10.2024
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14:57 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/krym-1975740526.html
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб - РИА Новости, 01.10.2024
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб
ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны и взяты под стражу два агента украинских спецслужб, осуществлявшие передачу им сведений о... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:57
2024-10-01T14:57
россия
севастополь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны и взяты под стражу два агента украинских спецслужб, осуществлявшие передачу им сведений о российских военных объектах, при этом один из них лично предложил свои услуги СБУ, позвонив по мобильному телефону, сообщили в управлении ФСБ по республике Крым. "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне", - сообщили в ведомстве. Один из задержанных, 45-летний житель республики Крым, совершил звонок на телефон "горячей линии" Службы безопасности Украины по открытому GSM-каналу мобильной связи, предложив свою помощь противнику, отметили в ведомстве. Задержанный передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он осуществил пересылку украинскому куратору других сведений, связанных с перемещением воинским эшелоном российской военной техники, а также полученных им данных об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов, уточнили в ведомстве. Еще один задержанный, 43-летний иностранец, через интернет-мессенджер установил связь с ГУР МО Украины и предложил оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ. Мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации военной техники и подразделений на территории Севастополя. "В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 ("Государственная измена в форме шпионажа") и 276 ("Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж") УК РФ соответственно", - говорится в сообщении. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного, оба фигуранта арестованы судом.
https://ria.ru/20240927/agenty-1974984654.html
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россия, севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Севастополь, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

ФСБ в Крыму задержала двух агентов, передававших СБУ данные о военных объектах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны и взяты под стражу два агента украинских спецслужб, осуществлявшие передачу им сведений о российских военных объектах, при этом один из них лично предложил свои услуги СБУ, позвонив по мобильному телефону, сообщили в управлении ФСБ по республике Крым.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне", - сообщили в ведомстве.
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В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб
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Один из задержанных, 45-летний житель республики Крым, совершил звонок на телефон "горячей линии" Службы безопасности Украины по открытому GSM-каналу мобильной связи, предложив свою помощь противнику, отметили в ведомстве.
Задержанный передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он осуществил пересылку украинскому куратору других сведений, связанных с перемещением воинским эшелоном российской военной техники, а также полученных им данных об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов, уточнили в ведомстве.
Еще один задержанный, 43-летний иностранец, через интернет-мессенджер установил связь с ГУР МО Украины и предложил оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ. Мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации военной техники и подразделений на территории Севастополя.
"В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 ("Государственная измена в форме шпионажа") и 276 ("Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж") УК РФ соответственно", - говорится в сообщении.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного, оба фигуранта арестованы судом.
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РоссияСевастопольРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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