https://ria.ru/20241001/kosovo-1975719244.html

"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ

"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ

Самопровозглашенная республика Косово в рамках сотрудничества с Великобританией помогла подготовить уже 34 тысячи военнослужащих ВСУ, заявил косовоалбанский... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:44

2024-10-01T13:44

2024-10-01T14:17

в мире

сербия

косово

великобритания

альбин курти

вооруженные силы украины

освободительная армия косово

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово в рамках сотрудничества с Великобританией помогла подготовить уже 34 тысячи военнослужащих ВСУ, заявил косовоалбанский "премьер" Альбин Курти. Соответствующее заявление Курти сделал в интервью украинскому агентству УНИАН, комментируя помощь Киеву. "Наше министерство обороны совместно с министерством обороны Великобритании в рамках сотрудничества "Интерфлекс" обучает новобранцев ВСУ тактике ведения боя. На сегодняшний день в рамках этой операции уже подготовлено 34 тысячи бойцов. Кроме этого, мы доставили два пакета военной помощи ВСУ. Первый включал военные тактические грузовики и другие транспортные средства, второй - 10 тысяч минометных мин различных калибров", - заявил Курти. По словам "премьера", специалисты из Косово помимо боевой подготовки также обучают военных ВСУ гуманитарному разминированию, но по этому направлению было подготовлено всего около сотни специалистов. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20240925/posol-1974540672.html

сербия

косово

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, косово, великобритания, альбин курти, вооруженные силы украины, освободительная армия косово, нато