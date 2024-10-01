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"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
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13:44 01.10.2024 (обновлено: 14:17 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kosovo-1975719244.html
"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ
"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ
Самопровозглашенная республика Косово в рамках сотрудничества с Великобританией помогла подготовить уже 34 тысячи военнослужащих ВСУ, заявил косовоалбанский... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:44
2024-10-01T14:17
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово в рамках сотрудничества с Великобританией помогла подготовить уже 34 тысячи военнослужащих ВСУ, заявил косовоалбанский "премьер" Альбин Курти. Соответствующее заявление Курти сделал в интервью украинскому агентству УНИАН, комментируя помощь Киеву. "Наше министерство обороны совместно с министерством обороны Великобритании в рамках сотрудничества "Интерфлекс" обучает новобранцев ВСУ тактике ведения боя. На сегодняшний день в рамках этой операции уже подготовлено 34 тысячи бойцов. Кроме этого, мы доставили два пакета военной помощи ВСУ. Первый включал военные тактические грузовики и другие транспортные средства, второй - 10 тысяч минометных мин различных калибров", - заявил Курти. По словам "премьера", специалисты из Косово помимо боевой подготовки также обучают военных ВСУ гуманитарному разминированию, но по этому направлению было подготовлено всего около сотни специалистов. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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в мире, сербия, косово, великобритания, альбин курти, вооруженные силы украины, освободительная армия косово, нато
В мире, Сербия, Косово, Великобритания, Альбин Курти, Вооруженные силы Украины, Освободительная армия Косово, НАТО
"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ

Курти: самопровозглашенное Косово помогло подготовить уже 34 тысячи военных ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово в рамках сотрудничества с Великобританией помогла подготовить уже 34 тысячи военнослужащих ВСУ, заявил косовоалбанский "премьер" Альбин Курти.
Соответствующее заявление Курти сделал в интервью украинскому агентству УНИАН, комментируя помощь Киеву.
"Наше министерство обороны совместно с министерством обороны Великобритании в рамках сотрудничества "Интерфлекс" обучает новобранцев ВСУ тактике ведения боя. На сегодняшний день в рамках этой операции уже подготовлено 34 тысячи бойцов. Кроме этого, мы доставили два пакета военной помощи ВСУ. Первый включал военные тактические грузовики и другие транспортные средства, второй - 10 тысяч минометных мин различных калибров", - заявил Курти.
По словам "премьера", специалисты из Косово помимо боевой подготовки также обучают военных ВСУ гуманитарному разминированию, но по этому направлению было подготовлено всего около сотни специалистов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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