"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ
Курти: самопровозглашенное Косово помогло подготовить уже 34 тысячи военных ВСУ
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово в рамках сотрудничества с Великобританией помогла подготовить уже 34 тысячи военнослужащих ВСУ, заявил косовоалбанский "премьер" Альбин Курти.
Соответствующее заявление Курти сделал в интервью украинскому агентству УНИАН, комментируя помощь Киеву.
"Наше министерство обороны совместно с министерством обороны Великобритании в рамках сотрудничества "Интерфлекс" обучает новобранцев ВСУ тактике ведения боя. На сегодняшний день в рамках этой операции уже подготовлено 34 тысячи бойцов. Кроме этого, мы доставили два пакета военной помощи ВСУ. Первый включал военные тактические грузовики и другие транспортные средства, второй - 10 тысяч минометных мин различных калибров", - заявил Курти.
По словам "премьера", специалисты из Косово помимо боевой подготовки также обучают военных ВСУ гуманитарному разминированию, но по этому направлению было подготовлено всего около сотни специалистов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании
25 сентября, 09:40