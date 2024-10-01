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Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
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23:38 01.10.2024 (обновлено: 23:49 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975837621.html
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана
Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:38
2024-10-01T23:49
в мире
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иран
оон
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 1 окт – РИА Новости. Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон."Исламский режим в Иране сейчас продемонстрировал миру свое истинное лицо. Это – государство-террорист", – сказал он в ходе пресс-подхода."Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным", – добавил Данон.
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в мире, израиль, иран, оон, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, ООН, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана

Постпред Израиля в ООН назвал Иран государством-террористом

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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ООН, 1 окт – РИА Новости. Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
"Исламский режим в Иране сейчас продемонстрировал миру свое истинное лицо. Это – государство-террорист", – сказал он в ходе пресс-подхода.
"Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным", – добавил Данон.
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В миреИзраильИранООНТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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