https://ria.ru/20241001/konflikt-1975837621.html
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана
Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:38
2024-10-01T23:38
2024-10-01T23:49
в мире
израиль
иран
оон
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
ООН, 1 окт – РИА Новости. Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон."Исламский режим в Иране сейчас продемонстрировал миру свое истинное лицо. Это – государство-террорист", – сказал он в ходе пресс-подхода."Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным", – добавил Данон.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, оон, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, ООН, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана
Постпред Израиля в ООН назвал Иран государством-террористом