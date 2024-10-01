https://ria.ru/20241001/konflikt-1975837621.html

Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана

Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана - РИА Новости, 01.10.2024

Постпред Израиля в ООН анонсировал болезненный ответ на атаку Ирана

Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:38

2024-10-01T23:38

2024-10-01T23:49

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тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 1 окт – РИА Новости. Тегеран атакой на Израиль показал свое истинное лицо, Иран - государство-террорист, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон."Исламский режим в Иране сейчас продемонстрировал миру свое истинное лицо. Это – государство-террорист", – сказал он в ходе пресс-подхода."Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным", – добавил Данон.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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