https://ria.ru/20241001/konflikt-1975833478.html

Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт

Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2024

Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт

Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:38

2024-10-01T22:38

2024-10-01T22:38

в мире

израиль

сша

америка

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Любой человек с мозгами должен понимать, что Иран загнали в угол", - заявил Аскари РИА Новости. По его словам, США в своей поддержки Израиля не проявляет сомнений и получается опасная ситуация, когда "одна страна дает другой карт-бланш на распространение хаоса, обещая всегда прийти на помощь оружием, деньгами, развединформацией, политически и даже в случае необходимости собственной армией". "Это война Америки в той же степени, что и Израиля. Этот беспорядок, который создали США, видит весь мир, и это аукнется Штатам", - добавил Аскари. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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сша

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в мире, израиль, сша, америка, обострение ситуации между ираном и израилем