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Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2024
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22:38 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975833478.html
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2024
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт
Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:38
2024-10-01T22:38
в мире
израиль
сша
америка
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Любой человек с мозгами должен понимать, что Иран загнали в угол", - заявил Аскари РИА Новости. По его словам, США в своей поддержки Израиля не проявляет сомнений и получается опасная ситуация, когда "одна страна дает другой карт-бланш на распространение хаоса, обещая всегда прийти на помощь оружием, деньгами, развединформацией, политически и даже в случае необходимости собственной армией". "Это война Америки в той же степени, что и Израиля. Этот беспорядок, который создали США, видит весь мир, и это аукнется Штатам", - добавил Аскари. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, израиль, сша, америка, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, США, Америка, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт

Эксперт Аскари: политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
"Любой человек с мозгами должен понимать, что Иран загнали в угол", - заявил Аскари РИА Новости.
По его словам, США в своей поддержки Израиля не проявляет сомнений и получается опасная ситуация, когда "одна страна дает другой карт-бланш на распространение хаоса, обещая всегда прийти на помощь оружием, деньгами, развединформацией, политически и даже в случае необходимости собственной армией".
"Это война Америки в той же степени, что и Израиля. Этот беспорядок, который создали США, видит весь мир, и это аукнется Штатам", - добавил Аскари.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильСШААмерикаОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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