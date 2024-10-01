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Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2024
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт
Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:38
2024-10-01T22:38
2024-10-01T22:38
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Подходы США к Израилю загнали Иран в угол, считает бывший член совета директоров Международного валютного фонда и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Любой человек с мозгами должен понимать, что Иран загнали в угол", - заявил Аскари РИА Новости. По его словам, США в своей поддержки Израиля не проявляет сомнений и получается опасная ситуация, когда "одна страна дает другой карт-бланш на распространение хаоса, обещая всегда прийти на помощь оружием, деньгами, развединформацией, политически и даже в случае необходимости собственной армией". "Это война Америки в той же степени, что и Израиля. Этот беспорядок, который создали США, видит весь мир, и это аукнется Штатам", - добавил Аскари. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, израиль, сша, америка, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, США, Америка, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол, считает эксперт
Эксперт Аскари: политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол