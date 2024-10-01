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Слуцкий призвал международное сообщество оказать давление на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
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21:44 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975827160.html
Слуцкий призвал международное сообщество оказать давление на Израиль
Слуцкий призвал международное сообщество оказать давление на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Слуцкий призвал международное сообщество оказать давление на Израиль
Международное сообщество должно оказать давление на Тель-Авив для прекращения боевых действий, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:44
2024-10-01T21:44
в мире
израиль
ливан
тель-авив
леонид слуцкий (политик)
хасан насрулла
хезболла
оон
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Международное сообщество должно оказать давление на Тель-Авив для прекращения боевых действий, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя обострение палестино-израильского конфликта. Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана. "Ситуация на фоне обострения палестино-израильского противостояния становится все более опасной и неуправляемой. Международное сообщество должно выступить единым фронтом и оказать давление на Тель-Авив для прекращения боевых действий, политических убийств и кровопролития среди мирного населения", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он отметил, что "региональный "котел" на грани взрыва - давление в нем превысило красную отметку" после теракта со взрывами пейджеров и убийством лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. Военные действия Израиля на территории Ливана "подливает масло в огонь ближневосточного конфликта и отбрасывает назад процесс ближневосточного урегулирования". "Израиль назвал "ограниченной операцией" свое вторжение на территорию Ливана. Но это не изменило суть: налицо факт неизбирательной агрессии против суверенного государства. От ракетных ударов гибнут мирные люди - число жертв уже превысило 1700 человек, разрушаются жилые кварталы, социальная инфраструктура", - добавил парламентарий. Совбез ООН должен получить возможность реализовать свой мандат и предотвратить нынешнюю ситуацию, которая может привести к самым негативным последствиям, вплоть до начала Третьей мировой войны, заключил Слуцкий. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсека движения Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, леонид слуцкий (политик), хасан насрулла, хезболла, оон, госдума рф, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Леонид Слуцкий (политик), Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Госдума РФ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Слуцкий призвал международное сообщество оказать давление на Израиль

Слуцкий призвал оказать давление на Израиль для прекращения боевых действий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Международное сообщество должно оказать давление на Тель-Авив для прекращения боевых действий, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.
Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
"Ситуация на фоне обострения палестино-израильского противостояния становится все более опасной и неуправляемой. Международное сообщество должно выступить единым фронтом и оказать давление на Тель-Авив для прекращения боевых действий, политических убийств и кровопролития среди мирного населения", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Он отметил, что "региональный "котел" на грани взрыва - давление в нем превысило красную отметку" после теракта со взрывами пейджеров и убийством лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. Военные действия Израиля на территории Ливана "подливает масло в огонь ближневосточного конфликта и отбрасывает назад процесс ближневосточного урегулирования".
"Израиль назвал "ограниченной операцией" свое вторжение на территорию Ливана. Но это не изменило суть: налицо факт неизбирательной агрессии против суверенного государства. От ракетных ударов гибнут мирные люди - число жертв уже превысило 1700 человек, разрушаются жилые кварталы, социальная инфраструктура", - добавил парламентарий.
Совбез ООН должен получить возможность реализовать свой мандат и предотвратить нынешнюю ситуацию, которая может привести к самым негативным последствиям, вплоть до начала Третьей мировой войны, заключил Слуцкий.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
Вчера, 12:00
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсека движения Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванТель-АвивЛеонид Слуцкий (политик)Хасан НасруллаХезболлаООНГосдума РФОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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