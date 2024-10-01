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Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2024
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:31
2024-10-01T09:31
2024-10-01T09:31
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.Он направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики."Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля."Большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", - отметил Путин.Совместная работа Москвы и Пекина в целях упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия будет продолжена, добавил российский президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин
Путин отметил большое значение взаимодействия РФ и КНР в рамках ООН, БРИКС и ШОС