https://ria.ru/20241001/kitay-1975655432.html

Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин

Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2024

Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин

Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:31

2024-10-01T09:31

2024-10-01T09:31

пекин

москва

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.Он направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики."Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля."Большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", - отметил Путин.Совместная работа Москвы и Пекина в целях упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия будет продолжена, добавил российский президент.

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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