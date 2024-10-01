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Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2024
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09:31 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kitay-1975655432.html
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2024
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:31
2024-10-01T09:31
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.Он направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики."Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля."Большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", - отметил Путин.Совместная работа Москвы и Пекина в целях упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия будет продолжена, добавил российский президент.
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пекин, москва, россия, владимир путин, си цзиньпин, шос, брикс, оон, в мире
Пекин, Москва, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, БРИКС, ООН, В мире
Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, заявил Путин

Путин отметил большое значение взаимодействия РФ и КНР в рамках ООН, БРИКС и ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил в поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин.
Он направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики.
«
"Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
"Большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", - отметил Путин.
Совместная работа Москвы и Пекина в целях упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия будет продолжена, добавил российский президент.
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ПекинМоскваРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСБРИКСООНВ мире
 
 
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