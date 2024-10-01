https://ria.ru/20241001/kishinev-1975835334.html
Оппозиция в Молдавии начала обратный отсчет правления Санду
Оппозиция в Молдавии начала обратный отсчет правления Санду - РИА Новости, 01.10.2024
Оппозиция в Молдавии начала обратный отсчет правления Санду
Группа гражданских активистов и оппозиционных политиков во вторник вечером устроили пикет у здания администрации президента Молдавии, протестуя против... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:01
2024-10-01T23:01
2024-10-01T23:01
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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Группа гражданских активистов и оппозиционных политиков во вторник вечером устроили пикет у здания администрации президента Молдавии, протестуя против пребывания Майи Санду у власти. Акция транслировалась онлайн в социальных сетях. Протестующие стучали в барабаны и скандировали лозунги, символически отсчитывая дни до окончания президентского срока Санду. "Просроченная Майя, тебе осталось немного! 20 дней, и ты уйдешь," — заявил лидер движения "Гайдуки", депутат Кишиневского городского совета от коммунистической партии Андрей Доментюк. Акция прошла мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась. Очередные президентские выборы в Молдавии запланированы на 20 октября. На данный момент зарегистрировано 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду. Кампания сопровождается рядом скандалов. С мая 2022 года оппозиция проводит антиправительственные акции, требуя отставки президента и кабинета министров, обвиняя власти в экономических кризисах и давлении на оппонентов.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Оппозиция в Молдавии начала обратный отсчет правления Санду
В Кишиневе прошла акция протеста против пребывания Санду у власти
КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Группа гражданских активистов и оппозиционных политиков во вторник вечером устроили пикет у здания администрации президента Молдавии, протестуя против пребывания Майи Санду у власти.
Акция транслировалась онлайн в социальных сетях. Протестующие стучали в барабаны и скандировали лозунги, символически отсчитывая дни до окончания президентского срока Санду.
"Просроченная Майя, тебе осталось немного! 20 дней, и ты уйдешь," — заявил лидер движения "Гайдуки", депутат Кишиневского городского совета от коммунистической партии Андрей Доментюк.
Акция прошла мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.
Очередные президентские выборы в Молдавии запланированы на 20 октября. На данный момент зарегистрировано 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду. Кампания сопровождается рядом скандалов.
С мая 2022 года оппозиция проводит антиправительственные акции, требуя отставки президента и кабинета министров, обвиняя власти в экономических кризисах и давлении на оппонентов.