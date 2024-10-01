https://ria.ru/20241001/kirov-1975816826.html

Киров как новогоднюю столицу России представили в МИД

Киров как новогоднюю столицу России представили в МИД - РИА Новости, 01.10.2024

Киров как новогоднюю столицу России представили в МИД

Презентация Новогодней столицы страны, статус которой город Киров получил в год своего 650-летия, прошла на площадке МИД России в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:28

2024-10-01T20:28

2024-10-01T20:43

кировская область

россия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Презентация Новогодней столицы страны, статус которой город Киров получил в год своего 650-летия, прошла на площадке МИД России в Москве, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. "В сентябре город Киров торжественно отпраздновал 650 лет со дня своего основания, очень символично, что в год юбилея Киров был официально признан Столицей рассветов и получил статус Новогодней столицы России. Хотел бы поблагодарить губернатора Кировской области Александра Валентиновича Соколов за инициативу проведения сегодняшней презентации. Нам всегда приятно, когда наши зарубежные гости ближе знакомятся с нашими регионами. Уверен, что после сегодняшнего вечера наши послы и дипломаты захотят приехать в Киров", — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В ходе презентации губернатор Кировской области особое внимание уделил событийному туризму. Во время празднования 650-летия города Кирова прошло несколько сотен мероприятий, которые привлекли множество туристов. "В этом году Киров объявлен Новогодней столицей России. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить Киров для участия в праздничных мероприятиях, которые пройдут с 7 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Мы славимся своим гостеприимством и добрым характером и будем рады гостям не только зимой, но и в любое время года", — подчеркнул глава региона. Кроме того, на площадке Культурного центра МИД России была организована презентация экспортного потенциала Кировской области, где свою продукцию представили более 30 предприятий региона. Губернатор Кировской области рассказал об экономических, инвестиционных и туристических возможностях. По итогам прошлого года на экспорт работали более 800 предприятий региона. При этом, подчеркнул глава региона, Кировская область в основном экспортирует готовую продукцию. Драйвер роста - это химическая, деревообработка, металлургическая промышленность и машиностроение. Почти две трети товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья. "В регионе сосредоточена мощная группа исследовательских и проектных институтов, равно как и образовательных учреждений. Эти преимущества, которыми обладает Кировская область, позволяют осуществлять активное внешнеэкономическое и международное сотрудничество с без малого 100 государствами. В МИДе высоко ценят конструктивное взаимодействие с Кировской областью. В русле утвержденного президентом России Владимиром Путиным внешнеполитического курса мы готовы к продолжению совместной работы", - цитирует пресс-служба слова министра иностранных дел РФ. Лавров подчеркнул, что совместными усилиями министерство и регион смогут найти за рубежом новых торговых партнеров. Губернатор Кировской области подчеркнул, что через регион проходит Транссибирская магистраль. Благодаря существующей системе дорог, регион имеет выходы на внешние рынки в любом направлении: от Волги до Белого моря с выходом на страны Центральной Азии, от Москвы до Дальнего Востока с возможностью выхода на Китай. "Сейчас для нас экспорт является крайне важной частью государственной политики. В условиях беспрецедентных в истории мира санкций в отношении нашей страны, безусловно, развитие экспорта является важнейшей частью нашего суверенитета. Мы открываем новые возможности, новые рынки", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240612/kirov-1952350995.html

https://ria.ru/20240202/kirov-1925048822.html

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