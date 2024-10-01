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"Серьезные перемены". Чиновники в Киеве меняют позицию по России, пишет FT - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kiev-1975660760.html
"Серьезные перемены". Чиновники в Киеве меняют позицию по России, пишет FT
"Серьезные перемены". Чиновники в Киеве меняют позицию по России, пишет FT - РИА Новости, 01.10.2024
"Серьезные перемены". Чиновники в Киеве меняют позицию по России, пишет FT
Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:05
2024-10-01T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
андрей сибига
владимир путин
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта, сообщает газета Financial Times. "Произошли серьезные перемены в тоне и содержании разговоров вокруг потенциального урегулирования (конфликта)... Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня", - пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов, которые присутствовали на Генассамблее ООН. Как отмечают дипломаты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе недавней поездки в США обсудил с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Они подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник, Дмитрий Кулеба. "Мы все более открыто говорим о том, как это (конфликт) завершится и что Украине придется уступить, чтобы получить постоянную мирную договоренность", - приводит издание слова неназванного дипломата. Он добавил, что полгода назад подобные разговоры были табу для Киева. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952970061.html
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в мире, россия, украина, киев, андрей сибига, владимир путин, дмитрий кулеба, генеральная ассамблея оон, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Сибига, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
"Серьезные перемены". Чиновники в Киеве меняют позицию по России, пишет FT

FT: Киев в большей степени готов обсуждать прекращение огня, чем раньше

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта, сообщает газета Financial Times.
"Произошли серьезные перемены в тоне и содержании разговоров вокруг потенциального урегулирования (конфликта)... Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня", - пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов, которые присутствовали на Генассамблее ООН.
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Как отмечают дипломаты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе недавней поездки в США обсудил с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Они подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник, Дмитрий Кулеба.
"Мы все более открыто говорим о том, как это (конфликт) завершится и что Украине придется уступить, чтобы получить постоянную мирную договоренность", - приводит издание слова неназванного дипломата.
Он добавил, что полгода назад подобные разговоры были табу для Киева.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАндрей СибигаВладимир ПутинДмитрий КулебаГенеральная Ассамблея ООНООННАТО
 
 
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