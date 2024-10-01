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Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности - РИА Новости, 01.10.2024
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17:17 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/khorvatiya-1975780918.html
Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности
Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности - РИА Новости, 01.10.2024
Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности
Хорватские пенсионеры провели массовый "протест против бедности" в центре Загреба в Международный день пожилых людей с требованием повысить пенсии до размера... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:17
2024-10-01T17:17
в мире
хорватия
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БЕЛГРАД, 1 окт - РИА Новости. Хорватские пенсионеры провели массовый "протест против бедности" в центре Загреба в Международный день пожилых людей с требованием повысить пенсии до размера 60% средней заработной платы, передает Хорватское радио и телевидение. Многочисленные участники акции собрались в Загребе на центральной площади Бана Елачича с плакатами "Справедливость для пенсионеров", "Три зла: война, приватизация (премьер Андрей - ред.) Пленкович". Главное требование собравшихся огласил организатор протеста - глава объединения "Блок "Пенсионеры вместе (BUZ)" Миливой Шпика. "Столько людей собралось на протест, это залог успеха того, к чему мы стремимся - средняя пенсия в 60% размера средней заработной платы, в данный момент это 790 евро", - заявил Шпика. По его словам, сейчас средняя пенсия в Хорватии составляет около 600 евро, участники акции выдвинули еще ряд требований по улучшению положения пожилых людей в стране. На акцию пенсионеров по данным национального телеканала уже отреагировал глава хорватского правительства, который пообещал, что кабмин "услышит обращения пенсионеров". Пленкович также указал, что организаторы протеста во вторник близки с его политическим оппонентом – президентом Хорватии Зораном Милановичем. В декабре в Хорватии ожидаются очередные президентские выборы, дата их проведения пока не назначена.
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в мире, хорватия, загреб
В мире, Хорватия, Загреб
Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности

Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности в центре Загреба

© Фото : соцсетиУчастники акции протеста против бедности в Загребе, Хорватия
Участники акции протеста против бедности в Загребе, Хорватия - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : соцсети
Участники акции протеста против бедности в Загребе, Хорватия
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БЕЛГРАД, 1 окт - РИА Новости. Хорватские пенсионеры провели массовый "протест против бедности" в центре Загреба в Международный день пожилых людей с требованием повысить пенсии до размера 60% средней заработной платы, передает Хорватское радио и телевидение.
Многочисленные участники акции собрались в Загребе на центральной площади Бана Елачича с плакатами "Справедливость для пенсионеров", "Три зла: война, приватизация (премьер Андрей - ред.) Пленкович". Главное требование собравшихся огласил организатор протеста - глава объединения "Блок "Пенсионеры вместе (BUZ)" Миливой Шпика.
"Столько людей собралось на протест, это залог успеха того, к чему мы стремимся - средняя пенсия в 60% размера средней заработной платы, в данный момент это 790 евро", - заявил Шпика.
По его словам, сейчас средняя пенсия в Хорватии составляет около 600 евро, участники акции выдвинули еще ряд требований по улучшению положения пожилых людей в стране.
На акцию пенсионеров по данным национального телеканала уже отреагировал глава хорватского правительства, который пообещал, что кабмин "услышит обращения пенсионеров". Пленкович также указал, что организаторы протеста во вторник близки с его политическим оппонентом – президентом Хорватии Зораном Милановичем. В декабре в Хорватии ожидаются очередные президентские выборы, дата их проведения пока не назначена.
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