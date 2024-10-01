Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности
Хорватские пенсионеры провели массовый протест против бедности в центре Загреба
© Фото : соцсетиУчастники акции протеста против бедности в Загребе, Хорватия
© Фото : соцсети
Участники акции протеста против бедности в Загребе, Хорватия
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БЕЛГРАД, 1 окт - РИА Новости. Хорватские пенсионеры провели массовый "протест против бедности" в центре Загреба в Международный день пожилых людей с требованием повысить пенсии до размера 60% средней заработной платы, передает Хорватское радио и телевидение.
Многочисленные участники акции собрались в Загребе на центральной площади Бана Елачича с плакатами "Справедливость для пенсионеров", "Три зла: война, приватизация (премьер Андрей - ред.) Пленкович". Главное требование собравшихся огласил организатор протеста - глава объединения "Блок "Пенсионеры вместе (BUZ)" Миливой Шпика.
"Столько людей собралось на протест, это залог успеха того, к чему мы стремимся - средняя пенсия в 60% размера средней заработной платы, в данный момент это 790 евро", - заявил Шпика.
По его словам, сейчас средняя пенсия в Хорватии составляет около 600 евро, участники акции выдвинули еще ряд требований по улучшению положения пожилых людей в стране.
На акцию пенсионеров по данным национального телеканала уже отреагировал глава хорватского правительства, который пообещал, что кабмин "услышит обращения пенсионеров". Пленкович также указал, что организаторы протеста во вторник близки с его политическим оппонентом – президентом Хорватии Зораном Милановичем. В декабре в Хорватии ожидаются очередные президентские выборы, дата их проведения пока не назначена.
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