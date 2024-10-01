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СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе - РИА Новости, 01.10.2024
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09:34 01.10.2024
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СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе - РИА Новости, 01.10.2024
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе
Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии совместно с террористическими группировками, действующими в провинции Идлиб,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:34
2024-10-01T09:34
в мире
украина
сирия
идлиб (мухафаза)
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии совместно с террористическими группировками, действующими в провинции Идлиб, заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
украина
сирия
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в мире, украина, сирия, идлиб (мухафаза), нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Сирия, Идлиб (мухафаза), НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе

СВР: спецслужбы НАТО и Киева готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе

© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsСотрудники организации "Белые каски" в сирийской провинции Идлиб
Сотрудники организации Белые каски в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Сотрудники организации "Белые каски" в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии совместно с террористическими группировками, действующими в провинции Идлиб, заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
 
В миреУкраинаСирияИдлиб (мухафаза)НАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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