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СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе

СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе - РИА Новости, 01.10.2024

СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Идлибе

Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии совместно с террористическими группировками, действующими в провинции Идлиб,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:34

2024-10-01T09:34

2024-10-01T09:34

в мире

украина

сирия

идлиб (мухафаза)

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы ряда стран НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии совместно с террористическими группировками, действующими в провинции Идлиб, заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

украина

сирия

идлиб (мухафаза)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сирия, идлиб (мухафаза), нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)