СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии
СВР: западные и киевские спецслужбы готовят провокацию с химоружием в Сирии
© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsСотрудники организации "Белые каски" в сирийской провинции Идлиб
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Сотрудники организации "Белые каски" в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.
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По данным разведки, план предусматривает сброс с беспилотника заминированной емкости с хлором. Сделать это предполагается во время нанесения сирийскими войсками и российскими ВКС ударов по позициям террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе. Наиболее вероятным местом в СВР назвали районы к востоку от города Идлиб.
К провокации планируется привлечь организацию "Белые каски", которая, как отметили в разведке, уже прославилась выполнением грязной работы в Сирии для британских спецслужб.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, позиционирует себя как гуманитарную, но ее активисты были замечены в связях с террористами. Кроме того, организация не раз публиковала постановочные кадры с применением "химоружия" в Сирии. В Сети есть немало роликов, где участники движения объясняют "пострадавшим", как вести себя на камеру. При этом после съемок "жертвы" рассказывали журналистам подробности постановочных "химатак".
Москва считает деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.
"Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", — пояснило пресс-бюро.
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Таким образом руководство США и Великобритании пытаются подорвать авторитет России в странах Глобального Юга, отметили в СВР.
"В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", — добавили в службе.
При этом в СВР полагают, что постановочные химические атаки в Сирии не только не помогут Западу перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, но, напротив, усилят их недоверие к Вашингтону и Лондону.
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