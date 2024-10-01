Рейтинг@Mail.ru
СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 01.10.2024 (обновлено: 10:04 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/khimoruzhie-1975652470.html
СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии
СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии
Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:16
2024-10-01T10:04
сирия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975653886_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_70459dc329e31bc593985df18a10b194.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки."По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", — говорится в релизе. По данным разведки, план предусматривает сброс с беспилотника заминированной емкости с хлором. Сделать это предполагается во время нанесения сирийскими войсками и российскими ВКС ударов по позициям террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе. Наиболее вероятным местом в СВР назвали районы к востоку от города Идлиб.К провокации планируется привлечь организацию "Белые каски", которая, как отметили в разведке, уже прославилась выполнением грязной работы в Сирии для британских спецслужб. "Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", — пояснило пресс-бюро.Таким образом руководство США и Великобритании пытаются подорвать авторитет России в странах Глобального Юга, отметили в СВР. "В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", — добавили в службе.При этом в СВР полагают, что постановочные химические атаки в Сирии не только не помогут Западу перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, но, напротив, усилят их недоверие к Вашингтону и Лондону.
https://ria.ru/20240929/voda-1975333755.html
https://ria.ru/20240826/ozkho-1968425893.html
https://ria.ru/20240914/siriya-1972648064.html
сирия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975653886_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_ab3f11ef9ae66d4741c9834edb0253ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, в мире
Сирия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, В мире
СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии

СВР: западные и киевские спецслужбы готовят провокацию с химоружием в Сирии

© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsСотрудники организации "Белые каски" в сирийской провинции Идлиб
Сотрудники организации Белые каски в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Сотрудники организации "Белые каски" в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", — говорится в релизе.
Сальдо о намерении киевских властей применить химическое и бактериологическое оружие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
29 сентября, 12:33
По данным разведки, план предусматривает сброс с беспилотника заминированной емкости с хлором. Сделать это предполагается во время нанесения сирийскими войсками и российскими ВКС ударов по позициям террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе. Наиболее вероятным местом в СВР назвали районы к востоку от города Идлиб.
К провокации планируется привлечь организацию "Белые каски", которая, как отметили в разведке, уже прославилась выполнением грязной работы в Сирии для британских спецслужб.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, позиционирует себя как гуманитарную, но ее активисты были замечены в связях с террористами. Кроме того, организация не раз публиковала постановочные кадры с применением "химоружия" в Сирии. В Сети есть немало роликов, где участники движения объясняют "пострадавшим", как вести себя на камеру. При этом после съемок "жертвы" рассказывали журналистам подробности постановочных "химатак".

Москва считает деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

"Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", — пояснило пресс-бюро.
Американский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом. 9 мая 2003 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ
26 августа, 07:25
Таким образом руководство США и Великобритании пытаются подорвать авторитет России в странах Глобального Юга, отметили в СВР.
"В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", — добавили в службе.
При этом в СВР полагают, что постановочные химические атаки в Сирии не только не помогут Западу перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, но, напротив, усилят их недоверие к Вашингтону и Лондону.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Запад солгал о химоружии в Сирии, заявил основатель Pink Floyd
14 сентября, 07:39
 
СирияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала