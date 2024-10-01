https://ria.ru/20241001/khimoruzhie-1975652470.html

СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии

СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024

СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии

Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:16

2024-10-01T09:16

2024-10-01T10:04

сирия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки."По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", — говорится в релизе. По данным разведки, план предусматривает сброс с беспилотника заминированной емкости с хлором. Сделать это предполагается во время нанесения сирийскими войсками и российскими ВКС ударов по позициям террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе. Наиболее вероятным местом в СВР назвали районы к востоку от города Идлиб.К провокации планируется привлечь организацию "Белые каски", которая, как отметили в разведке, уже прославилась выполнением грязной работы в Сирии для британских спецслужб. "Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", — пояснило пресс-бюро.Таким образом руководство США и Великобритании пытаются подорвать авторитет России в странах Глобального Юга, отметили в СВР. "В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", — добавили в службе.При этом в СВР полагают, что постановочные химические атаки в Сирии не только не помогут Западу перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, но, напротив, усилят их недоверие к Вашингтону и Лондону.

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https://ria.ru/20240826/ozkho-1968425893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, в мире