https://ria.ru/20241001/khimataki-1975656976.html

Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР

Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР - РИА Новости, 01.10.2024

Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР

Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:38

2024-10-01T09:38

2024-10-01T09:38

в мире

сирия

сша

великобритания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

оон

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят их недоверие к США и Великобритании, заявила Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия, "Впрочем, постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html

сирия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, оон