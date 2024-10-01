https://ria.ru/20241001/khimataki-1975656976.html
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР - РИА Новости, 01.10.2024
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР
Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:38
2024-10-01T09:38
2024-10-01T09:38
в мире
сирия
сша
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915120517_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_8e8d45f3f4013eafad256f8db2ee65e1.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят их недоверие к США и Великобритании, заявила Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия, "Впрочем, постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html
сирия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915120517_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_36888692f0e32ab55834d077f70bc197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, оон
В мире, Сирия, США, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, ООН
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР
СВР: постановочные химические атаки в Сирии усилят недоверие к США и Британии