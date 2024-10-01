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Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР - РИА Новости, 01.10.2024
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09:38 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/khimataki-1975656976.html
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР - РИА Новости, 01.10.2024
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР
Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:38
2024-10-01T09:38
в мире
сирия
сша
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят их недоверие к США и Великобритании, заявила Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия, "Впрочем, постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
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сирия
сша
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в мире, сирия, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, оон
В мире, Сирия, США, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, ООН
Постановочные химатаки в Сирии вряд ли помогут США, заявили в СВР

СВР: постановочные химические атаки в Сирии усилят недоверие к США и Британии

© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие химического батальона армии США
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Военнослужащие химического батальона армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, зато усилят их недоверие к США и Великобритании, заявила Служба внешней разведки РФ.
По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия,
"Впрочем, постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому "гегемону" и его союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
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В миреСирияСШАВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОООН
 
 
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