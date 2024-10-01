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"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС - РИА Новости, 01.10.2024
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19:02 01.10.2024 (обновлено: 19:04 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975802388.html
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС - РИА Новости, 01.10.2024
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:02
2024-10-01T19:04
в мире
север
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет место скопления сил противника на востоке морской базы", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975694907.html
север
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в мире, север, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Север, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС

"Хезболла" впервые атаковала ракетами базу ВМС на севере Израиля

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет место скопления сил противника на востоке морской базы", - сообщается в заявлении.
Место ливанского удара на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Хезболла" атаковала военную базу под Тель-Авивом
Вчера, 12:17
 
В миреСеверИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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