https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975802388.html
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС - РИА Новости, 01.10.2024
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:02
2024-10-01T19:02
2024-10-01T19:04
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет место скопления сил противника на востоке морской базы", - сообщается в заявлении.
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в мире, север, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Север, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС
"Хезболла" впервые атаковала ракетами базу ВМС на севере Израиля