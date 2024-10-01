https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975802388.html

"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС

"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС - РИА Новости, 01.10.2024

"Хезболла" впервые атаковала ракетами израильскую базу ВМС

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:02

2024-10-01T19:02

2024-10-01T19:04

в мире

север

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет место скопления сил противника на востоке морской базы", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975694907.html

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в мире, север, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024