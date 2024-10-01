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Главы Минобороны Израиля и США обсудили удары по объектам "Хезболлы"

Главы Минобороны Израиля и США обсудили удары по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024

Главы Минобороны Израиля и США обсудили удары по объектам "Хезболлы"

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсудил со своим американским коллегой... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:08

2024-10-01T13:08

2024-10-01T13:08

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсудил со своим американским коллегой важность уничтожения объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" вдоль северной израильской границы. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории Ливана, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. "Ночью министр обороны Йоав Галант провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Министры согласились с важностью ликвидации объектов инфраструктуры "Хезболлах" для предотвращения нападений на северной границе на израильских граждан" , - говорится в сообщении. В ходе телефонного разговора министры также обсудили действия Израиля на южном фронте. Галант подтвердил решимость Израиля достичь условий, необходимых для освобождения заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе добавили, что министры дополнительно обсудили угрозы, исходящие от Ирана и военных формирований на территории Ирака, Йемена и Сирии, и важность совместной координации израильских и американских военных в этой связи. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975681623.html

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в мире, израиль, ливан, ллойд остин, сша, министерство обороны сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024