https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975626788.html

"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне

"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне - РИА Новости, 01.10.2024

"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильских военных в лесополосе в пограничной зоне, говорится в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:10

2024-10-01T00:10

2024-10-01T00:24

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg

БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильских военных в лесополосе в пограничной зоне, говорится в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали группу израильских военных, которая передвигалась в лесополосе напротив поселений Одейси и Кфаркила", - отмечается в заявлении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024