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"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне
"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне - РИА Новости, 01.10.2024
"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильских военных в лесополосе в пограничной зоне, говорится в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:10
2024-10-01T00:10
2024-10-01T00:24
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильских военных в лесополосе в пограничной зоне, говорится в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали группу израильских военных, которая передвигалась в лесополосе напротив поселений Одейси и Кфаркила", - отмечается в заявлении.
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о атаке движением израильских военных в пограничной зоне
Бойцы движения атаковали израильских военных в пограничной зоне