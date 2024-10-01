https://ria.ru/20241001/kesarevo-1975781931.html
Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения
Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения - РИА Новости, 01.10.2024
Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения
Доктор медицинских наук, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения, подчеркнув, что результат РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:21
2024-10-01T17:21
2024-10-01T17:21
общество
марк курцер
мать и дитя
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения, подчеркнув, что результат операции можно оценить только в следующую беременность. "Более сложной операции, чем кесарево сечение, я в своей жизни не делал. Это самое сложное. И самое главное, мы должны понимать, что результаты операции можно оценить только в следующую беременность, в следующую, а не в эту", — сказал Курцер в рамках выступления на XXV юбилейном Всероссийском научно-образовательный форуме "Мать и дитя". Он также подчеркнул, что на сегодняшний день диагностика различных патологий, которые могут появиться в ходе беременности, повсеместно распространена и находится на высоком уровне.
https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html
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общество, марк курцер, мать и дитя, здоровье - общество
Общество, Марк Курцер, Мать и дитя, Здоровье - Общество
Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения
Курцер: результат кесарева сечения можно оценить только в следующую беременность
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения, подчеркнув, что результат операции можно оценить только в следующую беременность.
"Более сложной операции, чем кесарево сечение, я в своей жизни не делал. Это самое сложное. И самое главное, мы должны понимать, что результаты операции можно оценить только в следующую беременность, в следующую, а не в эту", — сказал Курцер в рамках выступления на XXV юбилейном Всероссийском научно-образовательный форуме "Мать и дитя".
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день диагностика различных патологий, которые могут появиться в ходе беременности, повсеместно распространена и находится на высоком уровне.