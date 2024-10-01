https://ria.ru/20241001/kesarevo-1975781931.html

Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения

Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения - РИА Новости, 01.10.2024

Врач рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения

Доктор медицинских наук, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения, подчеркнув, что результат РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:21

2024-10-01T17:21

2024-10-01T17:21

общество

марк курцер

мать и дитя

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал о сложности проведения операции кесарева сечения, подчеркнув, что результат операции можно оценить только в следующую беременность. "Более сложной операции, чем кесарево сечение, я в своей жизни не делал. Это самое сложное. И самое главное, мы должны понимать, что результаты операции можно оценить только в следующую беременность, в следующую, а не в эту", — сказал Курцер в рамках выступления на XXV юбилейном Всероссийском научно-образовательный форуме "Мать и дитя". Он также подчеркнул, что на сегодняшний день диагностика различных патологий, которые могут появиться в ходе беременности, повсеместно распространена и находится на высоком уровне.

https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html

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общество, марк курцер, мать и дитя, здоровье - общество