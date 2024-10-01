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В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру

В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру - РИА Новости, 01.10.2024

В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру

В Калужской области полиция расследует хищение двух детенышей кенгуру, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:37

2024-10-01T13:37

2024-10-01T13:45

происшествия

россия

жуковский район

калужская область

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ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. В Калужской области полиция расследует хищение двух детенышей кенгуру, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале."Тридцатого сентября в отдел полиции в Жуковском районе поступило сообщение о хищении с территории парка двух кенгурят", — говорится в публикации.Районный следственный отдел отдел возбудил уголовное дело по статье "Кража". Сейчас устанавливается ущерб. По информации СМИ, речь идет о парке птиц "Воробьи". Там РИА Новости подтвердили пропажу, уточнив, что животных похитили в ночь на 30 сентября. "Можем подтвердить, что с воскресенья на понедельник у нас были украдены два маленьких кенгуренка. Остальная информация в МВД", — рассказали в учреждении. Накануне полиция Ярославской области возбудила уголовное дело о похищении из зоопарка кенгуренка Кроша. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября.

https://ria.ru/20240930/krosh-1975593579.html

россия

жуковский район

калужская область

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происшествия, россия, жуковский район, калужская область