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В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру - РИА Новости, 01.10.2024
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13:37 01.10.2024 (обновлено: 13:45 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kenguru-1975717711.html
В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру
В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру - РИА Новости, 01.10.2024
В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру
В Калужской области полиция расследует хищение двух детенышей кенгуру, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:37
2024-10-01T13:45
происшествия
россия
жуковский район
калужская область
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ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. В Калужской области полиция расследует хищение двух детенышей кенгуру, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале."Тридцатого сентября в отдел полиции в Жуковском районе поступило сообщение о хищении с территории парка двух кенгурят", — говорится в публикации.Районный следственный отдел отдел возбудил уголовное дело по статье "Кража". Сейчас устанавливается ущерб. По информации СМИ, речь идет о парке птиц "Воробьи". Там РИА Новости подтвердили пропажу, уточнив, что животных похитили в ночь на 30 сентября. "Можем подтвердить, что с воскресенья на понедельник у нас были украдены два маленьких кенгуренка. Остальная информация в МВД", — рассказали в учреждении. Накануне полиция Ярославской области возбудила уголовное дело о похищении из зоопарка кенгуренка Кроша. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября.
https://ria.ru/20240930/krosh-1975593579.html
россия
жуковский район
калужская область
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происшествия, россия, жуковский район, калужская область
Происшествия, Россия, Жуковский район, Калужская область
В Калужской области похитили двух детенышей кенгуру

В Калужской области расследуют похищение двух детенышей кенгуру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. В Калужской области полиция расследует хищение двух детенышей кенгуру, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
"Тридцатого сентября в отдел полиции в Жуковском районе поступило сообщение о хищении с территории парка двух кенгурят", — говорится в публикации.
Районный следственный отдел отдел возбудил уголовное дело по статье "Кража". Сейчас устанавливается ущерб.
По информации СМИ, речь идет о парке птиц "Воробьи". Там РИА Новости подтвердили пропажу, уточнив, что животных похитили в ночь на 30 сентября.
"Можем подтвердить, что с воскресенья на понедельник у нас были украдены два маленьких кенгуренка. Остальная информация в МВД", — рассказали в учреждении.
Накануне полиция Ярославской области возбудила уголовное дело о похищении из зоопарка кенгуренка Кроша. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября.
Пропавший кенгуренок Крош - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Ярославле из зоопарка украли кенгуренка Кроша
30 сентября, 18:36
 
ПроисшествияРоссияЖуковский районКалужская область
 
 
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