В Кемерово два человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой
Водитель иномарки спровоцировал ДТП с автобусом в Кемерово, двое пострадали
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КЕМЕРОВО, 1 окт - РИА Новости. Водитель иномарки спровоцировал ДТП с автобусом в Кемерово, пострадали два пассажира, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Авария произошла сегодня около 19.00 (15.00 мск) на проспекте Ленина в Кемерове. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции УМВД по Кемерово.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота Камри" при перестроении в крайний правый ряд в полосу для движения маршрутных транспортных средств не предоставил преимущество пассажирскому транспорту и совершил столкновение с автобусом "НЕФАЗ", который двигался в попутном направлении. После удара легковой автомобиль отбросило на пешеходное ограждение и павильон подземного пешеходного перехода. В момент аварии в салоне находились около 100 пассажиров, в настоящий момент двое пассажиров бригадой скорой медицинской помощи с травмами доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в отношении водителя иномарки составлены протоколы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", ч. 3 ст. 12.14 "Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения", ст. 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.