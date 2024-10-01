https://ria.ru/20241001/kchr-1975707513.html

Глава КЧР Темрезов: ремонтные работы проведут на дамбах рек Уруп и Кубань

Глава КЧР Темрезов: ремонтные работы проведут на дамбах рек Уруп и Кубань - РИА Новости, 01.10.2024

Глава КЧР Темрезов: ремонтные работы проведут на дамбах рек Уруп и Кубань

Берегоукрепительные работы будут проводиться сразу в двух населенных пунктах Республики Карачаево-Черкессия – Урупе и Хумаре; капитальный ремонт... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:01

2024-10-01T13:01

2024-10-01T13:01

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Берегоукрепительные работы будут проводиться сразу в двух населенных пунктах Республики Карачаево-Черкессия – Урупе и Хумаре; капитальный ремонт гидротехнических сооружений будет вестись в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", сообщил в своем телеграм-канале клава КЧР Рашид Темрезов. Господдержка позволит защитить от потенциальных подтоплений паводковыми водами территорию в селе Уруп, где проживают почти 500 жителей, а также их хозяйственные постройки и садовые участки. Ремонт дамбы на реке Уруп протяженностью более 1,5 километров планируется начать досрочно. Также средства будут направлены на завершение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений протяженностью порядка двух километров в Хумаре на реке Кубань, который начался ранее, пояснил глава региона. "Отмечу, что работа по предупреждению паводков и их ликвидации на территории Карачаево-Черкесии ведется на постоянной основе. Летом мы досрочно завершили капремонт километровой дамбы на реке Большая Лаба в Предгорном. А в следующем году планируем приступить к капитальному ремонту дамб на реке Кубань и Мара в Карачаевском городском округе и начать руслорегуляционные работы на реках Маруха, Кардоник, Хуса-Кардоникская, Кяфарь", – написал Темрезов.

https://ria.ru/20240930/pozdravlenie-1975512679.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов