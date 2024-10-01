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Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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21:42 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/izrail-1975827013.html
Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ
Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ
Израильский военный аэродром поражен в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает иранская газета Etemad Online. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:42
2024-10-01T21:42
в мире
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Израильский военный аэродром поражен в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает иранская газета Etemad Online. "Ракеты Ирана поразили военный аэродром на территории Израиля", - говорится в сообщении газеты.
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в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ

Etemad Online: при ракетных ударах Ирана поражен израильский военный аэродром

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Израильский военный аэродром поражен в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает иранская газета Etemad Online.
"Ракеты Ирана поразили военный аэродром на территории Израиля", - говорится в сообщении газеты.
Новые кадры атаки на Израиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива
Вчера, 21:39
 
В миреИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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