https://ria.ru/20241001/izrail-1975827013.html

Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ

Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Иранские ракеты поразили военный аэродром в Израиле, пишут СМИ

Израильский военный аэродром поражен в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает иранская газета Etemad Online. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:42

2024-10-01T21:42

2024-10-01T21:42

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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Израильский военный аэродром поражен в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает иранская газета Etemad Online. "Ракеты Ирана поразили военный аэродром на территории Израиля", - говорится в сообщении газеты.

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в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль