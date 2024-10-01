https://ria.ru/20241001/izrail-1975826179.html
Посольство не получало данных о пострадавших в Израиле россиянах
Посольство не получало данных о пострадавших в Израиле россиянах - РИА Новости, 01.10.2024
Посольство не получало данных о пострадавших в Израиле россиянах
Посольство России в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в результате теракта со стрельбой в южном предместье Тель-Авива, РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:34
2024-10-01T21:34
2024-10-01T21:39
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израиль
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иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в результате теракта со стрельбой в южном предместье Тель-Авива, сообщила РИА Новости пресс-служба российской дипломатической миссии в Израиле."По состоянию на 21.00 (совпадает с мск) 1 октября информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате совершённого в одном из районов г. Тель-Авива террористического вооружённого нападения со стрельбой, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241001/samolet-1975825392.html
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россия, израиль, тель-авив, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Россия, Израиль, Тель-Авив, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Посольство не получало данных о пострадавших в Израиле россиянах
Посольство России: данных о пострадавших от атак Ирана в Израиле россиянах нет