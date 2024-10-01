https://ria.ru/20241001/izrail-1975819342.html
Израиль открыл воздушное пространство, сообщили СМИ
Израиль открыл воздушное пространство, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль открыл воздушное пространство, сообщили СМИ
Израиль открыл своё воздушное пространство по окончании атаки со стороны Ирана, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:46
2024-10-01T20:46
2024-10-01T20:54
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль открыл своё воздушное пространство по окончании атаки со стороны Ирана, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения."Воздушное пространство открыто. Взлёты и посадки самолётов будут возобновлены в ближайшее время", - сообщил 12-й канал, ссылаясь на представителя пресс-службы аэропортов.
https://ria.ru/20241001/rakety-1975819573.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль открыл воздушное пространство, сообщили СМИ
12-й канал: Израиль открыл воздушное пространство после окончания иранской атаки