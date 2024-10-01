https://ria.ru/20241001/izrail-1975818025.html
В Израиле заявили об отсутствии данных о жертвах после ракетной атаки Ирана
В Израиле заявили об отсутствии данных о жертвах после ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
В Израиле заявили об отсутствии данных о жертвах после ракетной атаки Ирана
Данных о жертвах или пострадавших в Израиле в результате ракетной атаки Ирана на данный момент нет, говорится в релизе службы скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:37
2024-10-01T20:37
2024-10-01T21:12
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Данных о жертвах или пострадавших в Израиле в результате ракетной атаки Ирана на данный момент нет, говорится в релизе службы скорой помощи Израиля (MDA). "В настоящее время нет сообщений о жертвах в результате атаки на Государство Израиль, за исключением двух мелких осколков травм в районе Тель-Авива и легких ранений по всей стране в результате спешки на пути к защищенным помещениям", - говорится в сообщении.
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израиль, иран, тель-авив, в мире
Израиль, Иран, Тель-Авив, В мире
В Израиле заявили об отсутствии данных о жертвах после ракетной атаки Ирана
Данных о жертвах и пострадавших в Израиле в результате ракетной атаки Ирана нет