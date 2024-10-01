https://ria.ru/20241001/izrail-1975817671.html
Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ
Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ
Израиль закрыл свое воздушное пространство из-за массированного обстрела со стороны Ирана, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:34
2024-10-01T20:34
2024-10-01T20:46
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль закрыл свое воздушное пространство из-за массированного обстрела со стороны Ирана, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "Воздушное пространство закрыто. Все пассажиры аэропорта Бен Гурион переведены в защищенные помещения", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ
12-й канал: Израиль закрыл воздушное пространство из-за иранского обстрела