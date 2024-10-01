https://ria.ru/20241001/izrail-1975817671.html

Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ

Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Израиль закрыл воздушное пространство, сообщили СМИ

Израиль закрыл свое воздушное пространство из-за массированного обстрела со стороны Ирана, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:34

2024-10-01T20:34

2024-10-01T20:46

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975816022_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0994f2d700bc8e66b8ac52212fc8bb40.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль закрыл свое воздушное пространство из-за массированного обстрела со стороны Ирана, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "Воздушное пространство закрыто. Все пассажиры аэропорта Бен Гурион переведены в защищенные помещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/bayden-1975815702.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024