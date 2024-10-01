https://ria.ru/20241001/izrail-1975804614.html

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

На севере Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:04

2024-10-01T19:04

2024-10-01T19:06

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиляотчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/snaryad-1975804450.html

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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, армия обороны израиля (цахал)