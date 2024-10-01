На севере Израиля объявили воздушную тревогу
ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля
© AP Photo / Ariel SchalitМесто падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиляотчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.