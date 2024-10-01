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Израильская армия заявила о точечном ударе по Бейруту

Израильская армия заявила о точечном ударе по Бейруту - РИА Новости, 01.10.2024

Израильская армия заявила о точечном ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по ливанской столице, сообщила во вторник пресс-служба армии в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:51

2024-10-01T16:51

2024-10-01T16:57

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по ливанской столице, сообщила во вторник пресс-служба армии в Telegram-канале."ЦАХАЛ нанес точный удар по Бейруту", - говорится в сообщении.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/erdogan-1975758884.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла, ливан, бейрут