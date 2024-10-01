https://ria.ru/20241001/izrail-1975762626.html

ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы

ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы - РИА Новости, 01.10.2024

ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:21

2024-10-01T16:21

2024-10-01T16:21

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте, сообщила армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы для выполнения оперативных задач на северном направлении. Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации "Хезболлах" и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)