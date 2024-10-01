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ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы - РИА Новости, 01.10.2024
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16:21 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/izrail-1975762626.html
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:21
2024-10-01T16:21
израиль
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте, сообщила армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы для выполнения оперативных задач на северном направлении. Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации "Хезболлах" и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы

ЦАХАЛ заявила о мобилизации 4 резервных бригад для решения оперативных задач

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте, сообщила армейская пресс-служба.
"В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы для выполнения оперативных задач на северном направлении. Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации "Хезболлах" и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома", - говорится в сообщении.
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