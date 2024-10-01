https://ria.ru/20241001/izrail-1975762626.html
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:21
2024-10-01T16:21
2024-10-01T16:21
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о мобилизации четырех резервных бригады и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте, сообщила армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы для выполнения оперативных задач на северном направлении. Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации "Хезболлах" и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы
ЦАХАЛ заявила о мобилизации 4 резервных бригад для решения оперативных задач