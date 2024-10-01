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В центральной части Израиля ввели особый режим
В центральной части Израиля ввели особый режим - РИА Новости, 01.10.2024
В центральной части Израиля ввели особый режим
Армия обороны Израиля ввела особые меры в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны в свете начала наземной операции в Ливане,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:38
2024-10-01T14:38
2024-10-01T14:45
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля ввела особые меры в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны в свете начала наземной операции в Ливане, включая Тель-Авив и Иерусалим, среди прочего ограничены собрания и образовательная деятельность.Районы, на которые распространяются ограничения, - Кармель, Вади-Ара, Менаше, Шомрон, Шарон, Дан, Яркон, Шфела, Иерусалим и Шфелат-Йехуда.Согласно новым директивам службы командования тыла, образовательная деятельность в этих районах разрешена только в местах с доступом к защищенным помещениям или бомбоубежищам. Собрания ограничены 30 людьми на открытом воздухе и 300 людьми в помещениях. Трудовая деятельность может также осуществляться в местах с доступом к защищенным помещениям или бомбоубежищам.Данные ограничения подразумевают закрытие пляжей.Ранее ракетному обстрелу со стороны Ливана подвергся Тель-Авив, его окрестности и северные пригороды. В результате падения осколков пострадал один человек.
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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центральной части Израиля ввели особый режим
ЦАХАЛ ввела особые меры в сфере гражданской обороны в центре страны
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля ввела особые меры в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны в свете начала наземной операции в Ливане, включая Тель-Авив и Иерусалим, среди прочего ограничены собрания и образовательная деятельность.
Районы, на которые распространяются ограничения, - Кармель, Вади-Ара, Менаше, Шомрон, Шарон, Дан, Яркон, Шфела, Иерусалим и Шфелат-Йехуда.
Согласно новым директивам службы командования тыла, образовательная деятельность в этих районах разрешена только в местах с доступом к защищенным помещениям или бомбоубежищам. Собрания ограничены 30 людьми на открытом воздухе и 300 людьми в помещениях. Трудовая деятельность может также осуществляться в местах с доступом к защищенным помещениям или бомбоубежищам.
Данные ограничения подразумевают закрытие пляжей.
Ранее ракетному обстрелу со стороны Ливана подвергся Тель-Авив, его окрестности и северные пригороды. В результате падения осколков пострадал один человек.