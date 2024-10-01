https://ria.ru/20241001/izrail-1975697518.html

Израиль не планирует более масштабную операцию в Ливане, пишет Reuters

Израиль не планирует более масштабную операцию в Ливане, пишет Reuters - РИА Новости, 01.10.2024

Израиль не планирует более масштабную операцию в Ливане, пишет Reuters

Израиль не рассматривает проведение более масштабной операции в Ливане, целью которой стал бы Бейрут, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:52

2024-10-01T12:52

2024-10-01T12:52

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль не рассматривает проведение более масштабной операции в Ливане, целью которой стал бы Бейрут, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах". "(Израильский - ред.) чиновник заявил, что более масштабная операция, нацеленная на столицу Ливана Бейрут, которая в последние дни неоднократно подвергалась авиаударам, не рассматривалась", - говорится в сообщении. По данным агентства, неназванный представитель службы безопасности Израиля утверждает, что удары, начавшиеся в ночь на вторник, наносились на небольшом расстоянии вглубь границы Ливана. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975681623.html

https://ria.ru/20240930/livan-1975454848.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024