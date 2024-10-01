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Министр нацбезопасности Израиля призвал сокрушить "Хезболлу" в Ливане
Министр нацбезопасности Израиля призвал сокрушить "Хезболлу" в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
Министр нацбезопасности Израиля призвал сокрушить "Хезболлу" в Ливане
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "правильными и необходимыми" решения, которые кабмин принял в последнее время, и выразил уверенность, что РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:21
2024-10-01T11:21
2024-10-01T11:27
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "правильными и необходимыми" решения, которые кабмин принял в последнее время, и выразил уверенность, что настал самый подходящий момент для сокрушения движения "Хезболлах" в Ливане. "Решения, которые мы приняли в последние несколько дней, являются важными, правильными и необходимыми решениями. В то же время сейчас самое время не останавливаться, а продолжать делать все, что в наших силах, и сокрушить террористическую организацию "Хезболлах", чтобы благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Я молюсь за успех Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые сейчас сражаются в трудных условиях на юге Ливана, народ Израиля поддерживает их", - написал политик в социальной сети X. Заявление прозвучало на фоне начавшейся на юге Ливана ограниченной наземной операции армии Израиля по ликвидации опорных пунктов "Хезболлах".
https://ria.ru/20241001/livan-1975669813.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Министр нацбезопасности Израиля призвал сокрушить "Хезболлу" в Ливане
Министр Бен-Гвир: настал подходящий момент для сокрушения "Хезболлы" в Ливане