Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 01.10.2024 (обновлено: 11:10 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izrail-1975677763.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 01.10.2024
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько раз в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:07
2024-10-01T11:10
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39842242895d987b7861ca25fc12fe98.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько раз в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.Над городом был слышен звук работы ПВО.По данным системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован практически на всей территории тель-авивской агломерации и в северных пригородах
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_79d9b1641e3ef53f3448c9894358914f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога

В Тель-Авиве звучит сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько раз в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Над городом был слышен звук работы ПВО.
По данным системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован практически на всей территории тель-авивской агломерации и в северных пригородах
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
Тель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала