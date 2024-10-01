https://ria.ru/20241001/izrail-1975677763.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 01.10.2024
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько раз в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:07
2024-10-01T11:07
2024-10-01T11:10
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько раз в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.Над городом был слышен звук работы ПВО.По данным системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован практически на всей территории тель-авивской агломерации и в северных пригородах
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит сирены воздушной тревоги