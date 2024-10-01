https://ria.ru/20241001/izrail-1975670555.html

Хуситы заявили об атаке на военные цели в Тель-Авиве и Эйлате

Хуситы заявили об атаке на военные цели в Тель-Авиве и Эйлате - РИА Новости, 01.10.2024

Хуситы заявили об атаке на военные цели в Тель-Авиве и Эйлате

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник, что атаковало несколько военных целей в израильских городах Тель-Авив и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:32

2024-10-01T10:32

2024-10-01T10:32

в мире

йемен

тель-авив

ходейда (город)

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник, что атаковало несколько военных целей в израильских городах Тель-Авив и Эйлат после ударов Израиля по провинции Ходейда в минувшие выходные, в результате которых погибли шесть человек. "Добиваясь победы палестинского и ливанского народов и поддерживая доблестное палестинское и ливанское сопротивление, военно-воздушные силы Йемена нанесли удар по военной цели израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авиве) с помощью беспилотника "Яффо". Они также нанесли удары по военным целям в районе Умм ар-Рашраш (Эйлат) с помощью четырех беспилотников Samad 4. Обе операции успешно достигли своих целей", - отмечается в заявлении военного командования хуситов. В воскресенье после нескольких атак хуситов на Тель-Авив Израиль нанес удары по двум портам и электростанции в провинции Ходейда на западе Йемена. По данным йеменских СМИ, жертвами ударов стали шесть человек, 57 получили ранения.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

йемен

тель-авив

ходейда (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, тель-авив, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024