https://ria.ru/20241001/izrail-1975642601.html

В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 12 человек

В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 12 человек - РИА Новости, 01.10.2024

В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, несколько пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа, передает агентство Синьхуа, РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:17

2024-10-01T06:17

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, несколько пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа, передает агентство Синьхуа, со ссылкой на медиков и очевидцев. "По меньшей мере 12 человек погибли и еще несколько пострадали в результате нападения Израиля на два дома в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - передает агентство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html

https://ria.ru/20240930/izrail-1975618945.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024