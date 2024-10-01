В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 12 человек
Синьхуа: не менее 12 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, несколько пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа, передает агентство Синьхуа, со ссылкой на медиков и очевидцев.
"По меньшей мере 12 человек погибли и еще несколько пострадали в результате нападения Израиля на два дома в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - передает агентство.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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