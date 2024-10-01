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Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие

Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2024

Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие

Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:11

2024-10-01T04:11

2024-10-01T04:11

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Самолеты израильских оккупационных сил разбомбили дом в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана на фоне продолжения агрессии. Это первый случай бомбардировки этого лагеря с 7 октября прошлого года... Есть погибшие и пострадавшие", - сообщает телеканал. Палестинский источник заявил телеканалу, что попытка атаки в лагере в отношении высокопоставленного командира "Катаиб шухада аль-Акса" (боевое крыло палестинской партии "Фатх") Мунира Макдаха потерпела неудачу. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.

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в мире, ливан, израиль, фатх, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024