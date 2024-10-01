https://ria.ru/20241001/izrail-1975637612.html
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие
Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:11
2024-10-01T04:11
2024-10-01T04:11
в мире
ливан
израиль
фатх
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975236151_0:393:2941:2047_1920x0_80_0_0_8a99f91eec6ae4e9bebab4e81f435cb1.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Самолеты израильских оккупационных сил разбомбили дом в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана на фоне продолжения агрессии. Это первый случай бомбардировки этого лагеря с 7 октября прошлого года... Есть погибшие и пострадавшие", - сообщает телеканал. Палестинский источник заявил телеканалу, что попытка атаки в лагере в отношении высокопоставленного командира "Катаиб шухада аль-Акса" (боевое крыло палестинской партии "Фатх") Мунира Макдаха потерпела неудачу. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975236151_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_5c13d35998aebb6a93f0d09409a6e380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, фатх, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ФАТХ, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие
Al Mayadeen: Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана