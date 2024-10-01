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Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2024
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04:11 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/izrail-1975637612.html
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие
Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:11
2024-10-01T04:11
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Самолеты израильских оккупационных сил разбомбили дом в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана на фоне продолжения агрессии. Это первый случай бомбардировки этого лагеря с 7 октября прошлого года... Есть погибшие и пострадавшие", - сообщает телеканал. Палестинский источник заявил телеканалу, что попытка атаки в лагере в отношении высокопоставленного командира "Катаиб шухада аль-Акса" (боевое крыло палестинской партии "Фатх") Мунира Макдаха потерпела неудачу. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
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в мире, ливан, израиль, фатх, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ФАТХ, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по палестинскому лагерю на юге Ливана, есть погибшие

Al Mayadeen: Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen.
"Самолеты израильских оккупационных сил разбомбили дом в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана на фоне продолжения агрессии. Это первый случай бомбардировки этого лагеря с 7 октября прошлого года... Есть погибшие и пострадавшие", - сообщает телеканал.
Палестинский источник заявил телеканалу, что попытка атаки в лагере в отношении высокопоставленного командира "Катаиб шухада аль-Акса" (боевое крыло палестинской партии "Фатх") Мунира Макдаха потерпела неудачу.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 02:02
 
В миреЛиванИзраильФАТХХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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