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Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан - РИА Новости, 01.10.2024
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20:07 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/israel-1975813381.html
Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан
Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан - РИА Новости, 01.10.2024
Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан страны, призвала население соблюдать инструкции на фоне ракетной атаки со... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:07
2024-10-01T20:07
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан страны, призвала население соблюдать инструкции на фоне ракетной атаки со стороны Ирана. "Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла... ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан

ЦАХАЛ заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан Израиля

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты
Израильская система ПВО Железный купол перехватывает ракеты - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан страны, призвала население соблюдать инструкции на фоне ракетной атаки со стороны Ирана.
"Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла... ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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