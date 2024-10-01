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Тегеран не целился на жилые районы Израиля, пишут иранские СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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22:46 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975834195.html
Тегеран не целился на жилые районы Израиля, пишут иранские СМИ
Тегеран не целился на жилые районы Израиля, пишут иранские СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Тегеран не целился на жилые районы Израиля, пишут иранские СМИ
Иран не избирал своей целью жилые районы Израиля, осуществляя во вторник вечером ракетные удары по израильской территории, однако в результате работы... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:46
2024-10-01T22:46
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Иран не избирал своей целью жилые районы Израиля, осуществляя во вторник вечером ракетные удары по израильской территории, однако в результате работы израильских систем ПВО некоторые ракеты могли поменять курс и поразить гражданские цели, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars. "Жилые районы не были целью ракетной атаки, осуществленной Ираном сегодня вечером, однако возможно, что в результате действий ПВО израильского режима некоторые ракеты могли изменить курс и поразить гражданские цели", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975832006.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Тегеран не целился на жилые районы Израиля, пишут иранские СМИ

Fars: Иран не избирал своей целью жилые районы Израиля при ракетной атаке

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Иран не избирал своей целью жилые районы Израиля, осуществляя во вторник вечером ракетные удары по израильской территории, однако в результате работы израильских систем ПВО некоторые ракеты могли поменять курс и поразить гражданские цели, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars.
"Жилые районы не были целью ракетной атаки, осуществленной Ираном сегодня вечером, однако возможно, что в результате действий ПВО израильского режима некоторые ракеты могли изменить курс и поразить гражданские цели", - говорится в сообщении агентства.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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