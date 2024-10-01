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В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября - РИА Новости, 01.10.2024
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22:18 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975831038.html
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября - РИА Новости, 01.10.2024
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября
Все рейсы в Иране отменены до утра 2 октября в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает официальный представитель Организации гражданской авиации страны РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:18
2024-10-01T22:18
в мире
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израиль
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Все рейсы в Иране отменены до утра 2 октября в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу. Заявление представителя Организации гражданской авиации прозвучало на фоне ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля вечером 1 октября. "Учитывая ситуацию в регионе, в целях безопасности... все рейсы по всей стране отменены до 10 часов утра (9.30 мск - ред.)... среды, 2 октября", - приводит слова Язерлу агентство Tasnim. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября

В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября из-за ракетных ударов по Израилю

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Все рейсы в Иране отменены до утра 2 октября в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.
Заявление представителя Организации гражданской авиации прозвучало на фоне ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля вечером 1 октября.
«
"Учитывая ситуацию в регионе, в целях безопасности... все рейсы по всей стране отменены до 10 часов утра (9.30 мск - ред.)... среды, 2 октября", - приводит слова Язерлу агентство Tasnim.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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