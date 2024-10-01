https://ria.ru/20241001/iran-1975831038.html
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября - РИА Новости, 01.10.2024
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября
Все рейсы в Иране отменены до утра 2 октября в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает официальный представитель Организации гражданской авиации страны РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:18
2024-10-01T22:18
2024-10-01T22:18
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Все рейсы в Иране отменены до утра 2 октября в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу. Заявление представителя Организации гражданской авиации прозвучало на фоне ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля вечером 1 октября. "Учитывая ситуацию в регионе, в целях безопасности... все рейсы по всей стране отменены до 10 часов утра (9.30 мск - ред.)... среды, 2 октября", - приводит слова Язерлу агентство Tasnim. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября
В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября из-за ракетных ударов по Израилю