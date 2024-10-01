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КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем
КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем - РИА Новости, 01.10.2024
КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем
Слухи и сообщения о якобы наступлении войны между Ираном Израилем являются фейком, они фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:35
2024-10-01T21:35
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Слухи и сообщения о якобы наступлении войны между Ираном Израилем являются фейком, они фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики. "По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление КСИР. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем
КСИР Ирана назвал сообщения о наступлении войны между Ираном и Израилем фейком