https://ria.ru/20241001/iran-1975826415.html

КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем

КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем - РИА Новости, 01.10.2024

КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем

Слухи и сообщения о якобы наступлении войны между Ираном Израилем являются фейком, они фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:35

2024-10-01T21:35

2024-10-01T21:35

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Слухи и сообщения о якобы наступлении войны между Ираном Израилем являются фейком, они фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики. "По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление КСИР. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024