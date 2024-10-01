https://ria.ru/20241001/iran-1975822244.html

Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы

Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы - РИА Новости, 01.10.2024

Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы

Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:04

2024-10-01T21:04

2024-10-01T21:09

иран

израиль

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по территории Израиля, заявил исполнительный директор тегеранского аэропорта Имама Хомейни Саид Чаландари."На данный момент мы прекратили все внутренние и внешние авиарейсы в аэропорт Имама Хомейни до тех пор, пока не будет выдано разрешение на совершение полетов", - цитирует агентство иранское агентство ISNA слова Чаландари.Он отметил, что запрет на авиарейсы распространяется также и на другие города Ирана.Ряд пассажирских лайнеров, находящиеся в полете, получили уведомление о возвращении в аэропорт.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975819342.html

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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024