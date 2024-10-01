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Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы - РИА Новости, 01.10.2024
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21:04 01.10.2024 (обновлено: 21:09 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/iran-1975822244.html
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы - РИА Новости, 01.10.2024
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы
Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:04
2024-10-01T21:09
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по территории Израиля, заявил исполнительный директор тегеранского аэропорта Имама Хомейни Саид Чаландари."На данный момент мы прекратили все внутренние и внешние авиарейсы в аэропорт Имама Хомейни до тех пор, пока не будет выдано разрешение на совершение полетов", - цитирует агентство иранское агентство ISNA слова Чаландари.Он отметил, что запрет на авиарейсы распространяется также и на другие города Ирана.Ряд пассажирских лайнеров, находящиеся в полете, получили уведомление о возвращении в аэропорт.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975819342.html
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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы

Иран приостановил авиарейсы в связи с ракетными ударами по Израилю

© РИА НовостиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по территории Израиля, заявил исполнительный директор тегеранского аэропорта Имама Хомейни Саид Чаландари.
"На данный момент мы прекратили все внутренние и внешние авиарейсы в аэропорт Имама Хомейни до тех пор, пока не будет выдано разрешение на совершение полетов", - цитирует агентство иранское агентство ISNA слова Чаландари.
Он отметил, что запрет на авиарейсы распространяется также и на другие города Ирана.
Ряд пассажирских лайнеров, находящиеся в полете, получили уведомление о возвращении в аэропорт.
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ИранИзраильВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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