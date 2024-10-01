https://ria.ru/20241001/iran-1975822244.html
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы - РИА Новости, 01.10.2024
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы
Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:04
2024-10-01T21:04
2024-10-01T21:09
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975820324_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_1c55729f4ccd41369ae93eb8f610ab0d.jpg
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по территории Израиля, заявил исполнительный директор тегеранского аэропорта Имама Хомейни Саид Чаландари."На данный момент мы прекратили все внутренние и внешние авиарейсы в аэропорт Имама Хомейни до тех пор, пока не будет выдано разрешение на совершение полетов", - цитирует агентство иранское агентство ISNA слова Чаландари.Он отметил, что запрет на авиарейсы распространяется также и на другие города Ирана.Ряд пассажирских лайнеров, находящиеся в полете, получили уведомление о возвращении в аэропорт.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975819342.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975820324_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_637fdb5342914bd5ed821a5d96b51453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран приостановил внутренние и зарубежные авиарейсы
Иран приостановил авиарейсы в связи с ракетными ударами по Израилю
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Ирана выдали запрет на внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по территории Израиля, заявил исполнительный директор тегеранского аэропорта Имама Хомейни Саид Чаландари.
"На данный момент мы прекратили все внутренние и внешние авиарейсы в аэропорт Имама Хомейни до тех пор, пока не будет выдано разрешение на совершение полетов", - цитирует агентство иранское агентство ISNA слова Чаландари.
Он отметил, что запрет на авиарейсы распространяется также и на другие города Ирана.
Ряд пассажирских лайнеров, находящиеся в полете, получили уведомление о возвращении в аэропорт.