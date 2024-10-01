https://ria.ru/20241001/iran-1975815142.html

КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана

КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана - РИА Новости, 01.10.2024

КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана

Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на действия Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:19

2024-10-01T20:19

2024-10-01T20:19

в мире

иран

израиль

сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на действия Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). "Если израильский режим отреагирует на действия Ирана, он столкнется с сокрушительными атаками", - приводит агентство слова заявления КСИР. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовал в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.

https://ria.ru/20241001/iran-1975812775.html

иран

израиль

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в мире, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла