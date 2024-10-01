Рейтинг@Mail.ru
КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975815142.html
КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана
КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана
Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на действия Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:19
2024-10-01T20:19
в мире
иран
израиль
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975810189_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_f878701c0b74e9b7687ba50eb4666c46.jpg
ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на действия Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). "Если израильский режим отреагирует на действия Ирана, он столкнется с сокрушительными атаками", - приводит агентство слова заявления КСИР. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовал в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
https://ria.ru/20241001/iran-1975812775.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975810189_99:0:1102:752_1920x0_80_0_0_5ee5dac20d86241688381fbe55a08606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, Иран, Израиль, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
КСИР пообещал сокрушительные атаки при реакции Израиля на действия Ирана

КСИР: Израиль ждут сокрушительные атаки, если он отреагирует на действия Ирана

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на действия Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
"Если израильский режим отреагирует на действия Ирана, он столкнется с сокрушительными атаками", - приводит агентство слова заявления КСИР.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовал в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
Ракетная атака на Израиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
Вчера, 20:03
 
В миреИранИзраильСШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Хезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала