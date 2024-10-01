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США ожидают, что Иран не будет бить по гражданским, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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19:13 01.10.2024 (обновлено: 19:53 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/iran-1975806868.html
США ожидают, что Иран не будет бить по гражданским, пишут СМИ
США ожидают, что Иран не будет бить по гражданским, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
США ожидают, что Иран не будет бить по гражданским, пишут СМИ
США ожидают, что Иран намерен атаковать военные и правительственные объекты в Израиле, гражданские объекты не будут целью удара, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:13
2024-10-01T19:53
иран
сша
в мире
израиль
исмаил хания
хасан насрулла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. США ожидают, что Иран намерен атаковать военные и правительственные объекты в Израиле, гражданские объекты не будут целью удара, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников Белого дома и Пентагона."Ожидается, что Иран ударит по военным и правительственным объектам, а не по гражданским", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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иран, сша, в мире, израиль, исмаил хания, хасан насрулла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, министерство обороны сша, ливан, хезболла
Иран, США, В мире, Израиль, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Министерство обороны США, Ливан, Хезболла
США ожидают, что Иран не будет бить по гражданским, пишут СМИ

NBC News: США надеются, что Иран не атакует гражданские объекты в Израиле

© AP Photo / Vahid SalemiВоенная база на севере Тегерана, Иран
Военная база на севере Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Военная база на севере Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. США ожидают, что Иран намерен атаковать военные и правительственные объекты в Израиле, гражданские объекты не будут целью удара, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников Белого дома и Пентагона.
"Ожидается, что Иран ударит по военным и правительственным объектам, а не по гражданским", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
ИранСШАВ миреИзраильИсмаил ХанияХасан НасруллаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Министерство обороны СШАЛиванХезболла
 
 
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