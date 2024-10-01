https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности

Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности - РИА Новости, 01.10.2024

Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности

География — это приговор. И каждая страна, независимо от размера и влияния на геополитической арене, вынуждена с этим считаться. Для России, с ее протяженными... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:00

2024-10-01T08:00

2024-10-01T08:00

аналитика

грузия

россия

михаил саакашвили

дмитрий медведев

бидзина иванишвили

единое национальное движение

абхазия

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География — это приговор. И каждая страна, независимо от размера и влияния на геополитической арене, вынуждена с этим считаться. Для России, с ее протяженными границами, добрососедские отношения с окружающими странами — вопрос не только безопасности, но и существования. Нарушение баланса в отношениях с соседями подчас приводит к трагическим последствиям, что мы видим, например, в специальной военной операции на Украине, которую Россия была вынуждена начать для защиты своих границ.Однако в новейшей истории нашей страны грузинский конфликт играет не менее важную роль, чем конфликт на Украине. Более 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия (под руководством Михаила Саакашвили) объявила о начале "операции по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка", фактически — о начале войны с Южной Осетией. В итоге Грузия потерпела поражение и утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией, и 21 августа 2008 года обе страны, следуя решению "общенациональных сходов" направили России обращения с просьбой признать их независимость. Двадцать шестого августа президент России Дмитрий Медведев признал волеизъявление народов самопровозглашенных государств. Позже примеру нашей страны последовали Никарагуа, Венесуэла и Сирия.Стоит ли говорить, что описанные выше события стали незаживающей раной в отношениях между нашими странами? Географическая, культурная и религиозная близость России и Грузии не могли быть перечеркнуты в одночасье, но были поставлены под угрозу. В ответ на решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила самопровозглашенные государства "оккупированными территориями". Однако именно правительство Саакашвили (и он лично) несут ответственность за разжигание конфликта — и именно грузинской стороне предстоит делать первые шаги для его умиротворения.Эти надежды на восстановление исторического и географического баланса в последнее время принято связывать с партией "Грузинская мечта", основанной 7 мая 2012 года бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Хотя и начинавшая как главный соперник прозападного "Единого национального движения", возглавляемого Саакашвили, но совпадающая с ним по многим вопросам, "Грузинская мечта" постепенно скорректировала свой курс в сторону суверенных грузинских интересов. Так, Грузия под руководством этой партии отказалась от санкций в отношении нашей страны и поставок вооружения Украине, обвинив Запад и Украину в попытках втянуть страну в конфликт с Россией. Будет преувеличением назвать эти шаги пророссийскими — скорее, они идут на пользу самой Грузии. Оценив рассудительность грузинского правительства, Россия в мае 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение.Меньше чем через месяц, 26 октября, в стране ожидаются парламентские выборы — и главными соперниками вновь являются "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". В борьбе за избирателей правящая партия пытается соблюсти баланс и нащупать оптимальный для республики путь в нынешних крайне непростых геополитических условиях. С одной стороны, это поиск взвешенной позиции по отношению к России, с другой — стремление к евроинтеграции. "Грузинская мечта" считает национальным предательством деятельность своих главных соперников, обещая судить их "самым суровым образом за все чудовищные преступления, совершенные ими против страны и народа, особенно за гнусную измену, совершенную в 2008 году". Однако для этого "Грузинской мечте" необходимо получить конституционное большинство. Оно же должно помочь ей утвердить законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", объявить православие основой идентичности Грузии и — что выглядит наиболее впечатляюще — восстановить государственное единство страны.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова оказать помощь в примирении, если все стороны проявят добрую волю. Правда, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе тут же поспешил с предложением разработать план по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Подобная спешка опасна и способна лишь навредить в столь тонких вопросах. По меньшей мере сперва нужно восстановить двусторонние отношения между Москвой и Тбилиси и наладить устойчивое экономическое и культурное взаимодействие. Поэтому на пути окончательного снятия конфликта предстоит проделать еще много шагов. Будем надеяться, что хотя бы часть озвученной программы осуществится.

https://ria.ru/20240930/gruzija-1975510337.html

https://ria.ru/20240930/gruzija-1975441591.html

https://ria.ru/20240929/gruzija-1975389375.html

грузия

россия

абхазия

южная осетия

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аналитика, грузия, россия, михаил саакашвили, дмитрий медведев, бидзина иванишвили, единое национальное движение, абхазия, южная осетия