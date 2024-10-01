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Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности - РИА Новости, 01.10.2024
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08:00 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html
Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности
Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности - РИА Новости, 01.10.2024
Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности
География — это приговор. И каждая страна, независимо от размера и влияния на геополитической арене, вынуждена с этим считаться. Для России, с ее протяженными... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:00
2024-10-01T08:00
аналитика
грузия
россия
михаил саакашвили
дмитрий медведев
бидзина иванишвили
единое национальное движение
абхазия
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География — это приговор. И каждая страна, независимо от размера и влияния на геополитической арене, вынуждена с этим считаться. Для России, с ее протяженными границами, добрососедские отношения с окружающими странами — вопрос не только безопасности, но и существования. Нарушение баланса в отношениях с соседями подчас приводит к трагическим последствиям, что мы видим, например, в специальной военной операции на Украине, которую Россия была вынуждена начать для защиты своих границ.Однако в новейшей истории нашей страны грузинский конфликт играет не менее важную роль, чем конфликт на Украине. Более 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия (под руководством Михаила Саакашвили) объявила о начале "операции по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка", фактически — о начале войны с Южной Осетией. В итоге Грузия потерпела поражение и утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией, и 21 августа 2008 года обе страны, следуя решению "общенациональных сходов" направили России обращения с просьбой признать их независимость. Двадцать шестого августа президент России Дмитрий Медведев признал волеизъявление народов самопровозглашенных государств. Позже примеру нашей страны последовали Никарагуа, Венесуэла и Сирия.Стоит ли говорить, что описанные выше события стали незаживающей раной в отношениях между нашими странами? Географическая, культурная и религиозная близость России и Грузии не могли быть перечеркнуты в одночасье, но были поставлены под угрозу. В ответ на решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила самопровозглашенные государства "оккупированными территориями". Однако именно правительство Саакашвили (и он лично) несут ответственность за разжигание конфликта — и именно грузинской стороне предстоит делать первые шаги для его умиротворения.Эти надежды на восстановление исторического и географического баланса в последнее время принято связывать с партией "Грузинская мечта", основанной 7 мая 2012 года бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Хотя и начинавшая как главный соперник прозападного "Единого национального движения", возглавляемого Саакашвили, но совпадающая с ним по многим вопросам, "Грузинская мечта" постепенно скорректировала свой курс в сторону суверенных грузинских интересов. Так, Грузия под руководством этой партии отказалась от санкций в отношении нашей страны и поставок вооружения Украине, обвинив Запад и Украину в попытках втянуть страну в конфликт с Россией. Будет преувеличением назвать эти шаги пророссийскими — скорее, они идут на пользу самой Грузии. Оценив рассудительность грузинского правительства, Россия в мае 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение.Меньше чем через месяц, 26 октября, в стране ожидаются парламентские выборы — и главными соперниками вновь являются "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". В борьбе за избирателей правящая партия пытается соблюсти баланс и нащупать оптимальный для республики путь в нынешних крайне непростых геополитических условиях. С одной стороны, это поиск взвешенной позиции по отношению к России, с другой — стремление к евроинтеграции. "Грузинская мечта" считает национальным предательством деятельность своих главных соперников, обещая судить их "самым суровым образом за все чудовищные преступления, совершенные ими против страны и народа, особенно за гнусную измену, совершенную в 2008 году". Однако для этого "Грузинской мечте" необходимо получить конституционное большинство. Оно же должно помочь ей утвердить законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", объявить православие основой идентичности Грузии и — что выглядит наиболее впечатляюще — восстановить государственное единство страны.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова оказать помощь в примирении, если все стороны проявят добрую волю. Правда, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе тут же поспешил с предложением разработать план по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Подобная спешка опасна и способна лишь навредить в столь тонких вопросах. По меньшей мере сперва нужно восстановить двусторонние отношения между Москвой и Тбилиси и наладить устойчивое экономическое и культурное взаимодействие. Поэтому на пути окончательного снятия конфликта предстоит проделать еще много шагов. Будем надеяться, что хотя бы часть озвученной программы осуществится.
https://ria.ru/20240930/gruzija-1975510337.html
https://ria.ru/20240930/gruzija-1975441591.html
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грузия
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абхазия
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аналитика, грузия, россия, михаил саакашвили, дмитрий медведев, бидзина иванишвили, единое национальное движение, абхазия, южная осетия
Аналитика, Грузия, Россия, Михаил Саакашвили, Дмитрий Медведев, Бидзина Иванишвили, Единое национальное движение, Абхазия, Южная Осетия

Грузия замахнулась на восстановление территориальной целостности

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Евгений Балакин
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География — это приговор. И каждая страна, независимо от размера и влияния на геополитической арене, вынуждена с этим считаться. Для России, с ее протяженными границами, добрососедские отношения с окружающими странами — вопрос не только безопасности, но и существования. Нарушение баланса в отношениях с соседями подчас приводит к трагическим последствиям, что мы видим, например, в специальной военной операции на Украине, которую Россия была вынуждена начать для защиты своих границ.
Однако в новейшей истории нашей страны грузинский конфликт играет не менее важную роль, чем конфликт на Украине. Более 15 лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия (под руководством Михаила Саакашвили) объявила о начале "операции по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка", фактически — о начале войны с Южной Осетией. В итоге Грузия потерпела поражение и утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией, и 21 августа 2008 года обе страны, следуя решению "общенациональных сходов" направили России обращения с просьбой признать их независимость. Двадцать шестого августа президент России Дмитрий Медведев признал волеизъявление народов самопровозглашенных государств. Позже примеру нашей страны последовали Никарагуа, Венесуэла и Сирия.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил Каладзе
30 сентября, 13:49
Стоит ли говорить, что описанные выше события стали незаживающей раной в отношениях между нашими странами? Географическая, культурная и религиозная близость России и Грузии не могли быть перечеркнуты в одночасье, но были поставлены под угрозу. В ответ на решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила самопровозглашенные государства "оккупированными территориями". Однако именно правительство Саакашвили (и он лично) несут ответственность за разжигание конфликта — и именно грузинской стороне предстоит делать первые шаги для его умиротворения.
Эти надежды на восстановление исторического и географического баланса в последнее время принято связывать с партией "Грузинская мечта", основанной 7 мая 2012 года бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Хотя и начинавшая как главный соперник прозападного "Единого национального движения", возглавляемого Саакашвили, но совпадающая с ним по многим вопросам, "Грузинская мечта" постепенно скорректировала свой курс в сторону суверенных грузинских интересов. Так, Грузия под руководством этой партии отказалась от санкций в отношении нашей страны и поставок вооружения Украине, обвинив Запад и Украину в попытках втянуть страну в конфликт с Россией. Будет преувеличением назвать эти шаги пророссийскими — скорее, они идут на пользу самой Грузии. Оценив рассудительность грузинского правительства, Россия в мае 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение.
Отдых в бархатный сезон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией
30 сентября, 10:29
Меньше чем через месяц, 26 октября, в стране ожидаются парламентские выборы — и главными соперниками вновь являются "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". В борьбе за избирателей правящая партия пытается соблюсти баланс и нащупать оптимальный для республики путь в нынешних крайне непростых геополитических условиях. С одной стороны, это поиск взвешенной позиции по отношению к России, с другой — стремление к евроинтеграции. "Грузинская мечта" считает национальным предательством деятельность своих главных соперников, обещая судить их "самым суровым образом за все чудовищные преступления, совершенные ими против страны и народа, особенно за гнусную измену, совершенную в 2008 году". Однако для этого "Грузинской мечте" необходимо получить конституционное большинство. Оно же должно помочь ей утвердить законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", объявить православие основой идентичности Грузии и — что выглядит наиболее впечатляюще — восстановить государственное единство страны.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова оказать помощь в примирении, если все стороны проявят добрую волю. Правда, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе тут же поспешил с предложением разработать план по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Подобная спешка опасна и способна лишь навредить в столь тонких вопросах. По меньшей мере сперва нужно восстановить двусторонние отношения между Москвой и Тбилиси и наладить устойчивое экономическое и культурное взаимодействие. Поэтому на пути окончательного снятия конфликта предстоит проделать еще много шагов. Будем надеяться, что хотя бы часть озвученной программы осуществится.
Вид на город Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
29 сентября, 23:30
 
АналитикаГрузияРоссияМихаил СаакашвилиДмитрий МедведевБидзина ИванишвилиЕдиное национальное движениеАбхазияЮжная Осетия
 
 
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