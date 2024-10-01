https://ria.ru/20241001/grossi-1975704611.html
Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС
Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС - РИА Новости, 01.10.2024
Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник посетит БелАЭС, чтобы убедиться в надлежащей работе двух энергоблоков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:54
2024-10-01T12:54
2024-10-01T12:54
в мире
белоруссия
рафаэль гросси
александр лукашенко
магатэ
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник посетит БелАЭС, чтобы убедиться в надлежащей работе двух энергоблоков. "Мы также обсудили дальнейшую программу моего визита, в частности, сегодня я планирую посетить Белорусскую АЭС в Островцах, убедиться в том, что оба энергоблока работают так, как они должны работать", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ понимает, насколько важно для белорусской экономики было строительство этой АЭС. По его словам, агентству очень приятно, что оно принимало самое непосредственное участие в строительстве этой станции и в обеспечении безопасности этого объекта.
https://ria.ru/20241001/grossi-1975703976.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e703d5ed078cfcb6a557168cfd2dd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, рафаэль гросси, александр лукашенко, магатэ, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Рафаэль Гросси, Александр Лукашенко, МАГАТЭ, Белорусская АЭС
Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси посетит БелАЭС, чтобы убедиться в работе двух энергоблоков