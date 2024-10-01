https://ria.ru/20241001/grossi-1975704611.html

Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС

Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС - РИА Новости, 01.10.2024

Глава МАГАТЭ во вторник посетит БелАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник посетит БелАЭС, чтобы убедиться в надлежащей работе двух энергоблоков. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:54

2024-10-01T12:54

2024-10-01T12:54

в мире

белоруссия

рафаэль гросси

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магатэ

белорусская аэс

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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник посетит БелАЭС, чтобы убедиться в надлежащей работе двух энергоблоков. "Мы также обсудили дальнейшую программу моего визита, в частности, сегодня я планирую посетить Белорусскую АЭС в Островцах, убедиться в том, что оба энергоблока работают так, как они должны работать", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ понимает, насколько важно для белорусской экономики было строительство этой АЭС. По его словам, агентству очень приятно, что оно принимало самое непосредственное участие в строительстве этой станции и в обеспечении безопасности этого объекта.

https://ria.ru/20241001/grossi-1975703976.html

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в мире, белоруссия, рафаэль гросси, александр лукашенко, магатэ, белорусская аэс